КИУ начал проект «Защити свое право!»

Киев. 23 декабря. УНИАН. Комитет избирателей Украины начал проект «Защити свое право! Кампания по защите прав граждан с ограниченным доступом к правосудию», направленный на информирование населения об административном судопроизводстве.

Проект был презентован сегодня в УНИАН руководителем программ КИУ Наталией ЛИННИК.

“В Украине до сих пор отсутствует в завершенном виде правовая защита физических лиц в отношениях с государственными административными органами. Граждане в подавляющем большинстве не знают, не информированы, как можно защитить свои права... Элементарную подсудность дел – в окружном административном суде или в местном - могут определять профессиональные юристы”, - сказала Н.ЛИННИК.

Говоря о важности решений административных судов в сфере избирательного права, Н.ЛИННИК отметила: «На местных выборах 2010 года в подавляющем большинстве случаев административные суды справились с поставленными задачами и выносили решения по избирательным спорам в соответствии с законодательством, особенно на этапе формирования комиссий и регистрации субъектов избирательного процесса. Но систему административных судов ждут новые вызовы, поскольку, по политическим прогнозам большинства экспертов, следующие парламентские выборы будут также проводиться по смешанной системе и, соответственно, административные суды всех инстанций будут активно задействованы. Наш новый информационно-консультационный ресурс будет предоставлять как можно более широкую информацию как по текущим делам граждан по административному судопроизводству, так и по избирательным в частности».

В свою очередь, общественный правозащитник Алексей ГОРЕЦКИЙ, говоря о постоянстве, понятности и предсказуемости реформирования процессуального судопроизводства, отметил: «Практика внесения постоянных изменений в процессуальное законодательство относительно определения подсудности дел значительно усложняет механизмы защиты, а в отдельных случаях это приводит и к нарушению прав гражданина. Ввиду того, что дел по административному судопроизводству много, и касаются они значительного количества граждан и в первую очередь социально-незащищенных – пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных, детей войны, государство должно взвешенно принимать решения относительно изменений в нормативно-правовые акты, которые касаются административного судопроизводства».

Комитет избирателей Украины осуществляет этот проект при поддержке Посольства Королевства Нидерландов с целью содействия доступу наиболее незащищенных граждан к правосудию, используя институт административного судопроизводства.