На базе Общественного совета по информационно-коммуникационным технологиям предлагается создать профильный совет при Президенте

Киев. 23 декабря. УНИАН. Общественный совет по вопросам информационно-коммуникационных технологий предлагает создать на своей базе Совет по вопросам развития информационного общества при Президенте Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили члены этой общественной организации.

Предложение содержится в открытом письме Общественного совета в адрес главы государства, подписанном представителями более 20 организаций, входящих в совет.

"Мы считаем развитие информационного общества одним из главных приоритетов страны и приветствуем курс Президента на дерегуляцию различных сфер деятельности и то, что следующий год объявлен им Годом образования и информационного общества Украины. Мы предлагаем для реализации всего этого практический механизм - создать на базе нашего общественного совета по ИКТ Совет при Президенте Украины, куда можно привлечь и еще другие заинтересованные объединения, представляющие гражданское общество Украины", - сказала председатель правления Интернет-ассоциации Украины Татьяна ПОПОВА.

Совет, по идее инициаторов его создания, должен будет проводить предварительную экспертизу нормативных актов по ИКТ и контролировать выполнение программы информатизации.

В свою очередь, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам ИКТ Иван ПЕТУХОВ отметил, что в последние годы вопросам информатизации уделялось крайне мало внимания и в ближайшее время ожидать улучшения ситуации нет оснований.

"Мы, несомненно, приветствуем проводимую административную реформу. но приветствуем ее как подход. Если же смотреть по сути, то есть ряд моментов, которые вызывают у нас озабоченность. Прежде всего это то, что из (названия - УНИАН) Комитета по науке инновациям и информатизации случайно исчезло слово "информатизация" и трансформировалось в слово "информация". Извините, как говорят в Одессе, это две большие разницы. То есть, мы сейчас видим и чувствуем государственный вакуум в этом вопросе. Тогда давайте спросим: как же мы в следующем году выполним указ Президента, согласно которому 2011 год назнан Годом образования и развития информационного общества? Кто же его будет развивать? Оказывается, кроме нас с вами, больше развивать его некому. Раз так стоит вопрос, мы не боимся взять на себя такую ответственность", - сказал И.ПЕТУХОВ.

Он отметил, что силами Совета по вопросам ИКТ можно будет создать нормативно-правовую базу, адаптировать лучший мировой опыт в этой сфере к украинским условиям.

Также, аргументируя необходимость создания специального органа при Президенте, члены Общественного совета по вопросам ИКТ отметили, что сегодня власть к общественным организациям прислушивается не достаточно внимательно.

"Конечно, можно и без совета при Президенте общественным организациям делать какие-то конкретные вещи. Но необходимо, чтоб этот голос был услышан. Сейчас есть проблема, что государственные органы, которые регулируют информационно-коммуникативное, телерадиоинформационное пространство, не прислушиваются к общественным организациям", - подчеркнула исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Екатерина КОТЕНКО.