Эксперты Центра социально-консервативной политики считают, что отношения Украины и РФ в этом году были успешными

Киев. 23 декабря. УНИАН. Эксперты украинского Центра социально-консервативной политики считают, что отношения между Украиной и Россией в 2010 году развивались успешно.

Об этом они шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Российско-украинские отношения: итоги 2010 года и перспективы на 2011 год».

“2010 год в отношениях Украины и России был успешным. Самое главное, что происходит трансформация взаимоотношений не только на межгосударственном, но и на межличностном уровне”, - сказал президент Центра социально-консервативной политики Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ.

В свою очередь, народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО также считает, что в политическом плане этот год является прорывным в украинско-российских отношениях. “Пять лет, по сути, объявленной войны со стороны Украины России привели к очень серьезному осложнению наших отношений, приостановке экономических проектов, и теперь задача руководства страны, неправительственных организаций и заинтересованных лиц - сделать все возможное, чтобы холод недоверия был растоплен”, - сказал он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО также отметил, что в экономическом плане между двумя странами есть некоторые проблемы. По его словам, кроме повышения товарооборота, реальных экономических результатов нет. “Нам очень необходимо реализовать все те экономические протоколы, заявления и договоренности, которые были заключены в этом году”, - сказал он.

Народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК также считает, что в этом году действительно состоялся прорыв в двусторонних отношениях. Он напомнил, что в 2010 году состоялись два заседания Межгосударственной Украинско-Российской комиссии и десять встреч президентов двух стран.

“Это свидетельствует о том, что украинско-российские отношения сегодня приобрели абсолютно другое значение, мы строим их на основе стратегического партнерства”, - сказал он.

В.КОНОВАЛЮК считает, что сегодня необходимо переходить к более интенсивному формату сотрудничества. “Я рассчитываю на то, что в следующем году РФ станет членом ВТО, и это позволит нам более глубоко рассматривать перспективы не только в вопросах Таможенного союза, но и реализации соглашений, которые были ратифицированы украинским парламентом еще в 2004 году, о создании Единого экономического пространства”, - добавил он.

Депутат Киевского городского совета Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, в свою очередь, высказался за сотрудничество столиц обеих стран. В частности, он сказал, что Киев заинтересован в опыте Москвы по реконструкции кварталов старой застройки.