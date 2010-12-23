Киев. 23 декабря. УНИАН. Украинский мотогонщик впервые примет участие в ралли «Дакар-2011».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал сам спортсмен Вадим ПРИТУЛЯК.

В.ПРИТУЛЯК сказал, что родился в Украине, но с 1988 года жил в Казахстане, после распада СССР стал гражданином этой страны и выступал за нее на спортивных соревнованиях. По словам спортсмена, год назад он вернулся в Украину и получил украинское гражданство.

В.ПРИТУЛЯК рассказал, что начинал в мотоспорте на мотоцикле KTM, но уже четыре года выступает в команде Honda Europe и ездит на мотоцикле Honda CRF 450X Dakar Version. По словам мотогонщика, на «Дакаре-2011» его целью является дойти до финиша гонки. Он напомнил, что до сих пор никто из спортсменов стран СНГ не дошел на мотоцикле до финиша этих престижнейших соревнований, и сказал, что хочет стать первым.

В.ПРИТУЛЯК подчеркнул, что ралли «Дакар» – самое сложное в мире. По его словам, на этих соревнованиях до последнего момента невозможно спрогнозировать, кто какую позицию займет и доберется ли до финиша. «Это гонка авантюристов», – добавил он.