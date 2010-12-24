Киевлянин Павличенко просит Президента вмешаться в ситуацию в связи с незаконным разрушением его жилья

Киев. 24 декабря. УНИАН. Киевлянин Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию в связи с незаконным разрушением его квартиры и конфискацией личного имущества.

Об этом Д.ПАВЛИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В канун Нового года меня, мою жену и двоих моих детей, младшему из которых всего 6 лет, столичные чиновники в угоду зарубежной компании не просто лишили части жилья, а вышвырнули на улицу в мороз, как ненужную вещь, из нашей собственной квартиры, растащив все наше имущество, которое было вывезено в неизвестном направлении, что наглядно показало истинное лицо коррумпированных чиновников и их отношение к простым гражданам Украины", - сказал Д.ПАВЛИЧЕНКО.

В свою очередь его адвокат Мария ВОЛОТКОВСКАЯ отметила, что разрушение части квартиры и вывоз имущества Д.ПАВЛИЧЕНКО состоялись на основании незаконного решения суда. По ее словам, суд при принятии решения по иску одной из компаний, которая является собственником нежилых помещений в этом доме, даже не рассмотрел документы, выданные БТИ Д.ПАВЛИЧЕНКО о праве собственности на эту квартиру.

М.ВОЛОТКОВСКАЯ расценивает действия исполнительной службы и представителей столичной милиции как "разбойное нападение на частную собственность".