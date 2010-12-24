Тимофей Нагорный покатал Мику Ньютон на санках

На своей родине, в Ивано-Франковске, певица побывала на детском фестивале и запрягла в сани продюсера

Несмотря на огромное количество предновогодних выступлений, Мика Ньютон и Тимофей Нагорный в очередной раз доказывают, что способны на многое. Не успели они поздравить с Днем святого Николая воспитанников Городнянской школы-интерната, как тут же отправились в Ивано-Франковск, чтобы принять участие во Всеукраинском детском фестивале «Мистецький храм». Организаторами праздника выступили благотворительный фонд «Мистецький храм» и «Фонд волонтеров Украины», президентом которого является Тимофей Нагорный. Мика Ньютон не только стала почетным гостем фестиваля, но и вручила подарок одному из участников. В фестивале принимали участие дети-сироты, дети из неблагополучных домов и неполных семей, воспитанники детских домов и интернатов, дети из многодетных и малообеспеченных семей из разных городов Украины. Самой младшей из участниц, семилетней Ольге Садовской, Тимофей Нагорный лично вручил приз в виде денежного вознаграждения.

«Мы с Микой хотим дарить детям радость, и помогать, чем сможем. Мы отказались от гонораров, привезли свои подарки. А поскольку Фонд Волонтеров Украины является соорганизатором мероприятия, я просто не мог не приехать и не увидеть этих деток», - рассказал Тимофей Нагорный.

Сразу после вручения призов и выступления, Мика и Тимофей уехали в Бурштын - родной город певицы. Там их уже ждали родители и друзья. А после посиделок за праздничным столом, они отправились кататься на санях.

«День святого Николая с детства мой самый любимый праздник. Именно в этот день мы с сестрой получали главные и долгожданные подарки. Мы искренне верили, что в эту ночь случаются чудеса. Я продолжаю в это верить. Сегодня мы все вместе сделали крохотное чудо для этих детей – они получили те подарки, о которых мечтали, и получили их заслуженно – за свой талант и веру в себя. А вот мне Тимофей тоже сделал подарок – покатал на санях», - похвасталась Мика Ньютон.