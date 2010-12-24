Лидер движения “Общее дело” считает провокацией распространение сообщения о якобы назначении его советником Президента.

Киев. 24 декабря. УНИАН. Лидер гражданского движения “Общее дело” Александр ДАНИЛЮК считает провокацией распространенное вчера сообщения о якобы назначении его внештатным советником Президента.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы (движение “Общее дело”) считаем, что эта провокация была осуществлена сознательно, с целью дезорганизации наших инициативных групп, которые вчера в областных центрах проводили собрания по проведению референдума относительно досрочного прекращения полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины”, - отметил он.

А.ДАНИЛЮК заметил, что из-за обнародования сообщения о назначении его советником Президента, в половине регионов собрания инициативных групп были сорваны. “Вчера было очень много звонков от наших симпатиков на местах, которые были возмущены и дезориентированы этим сообщением, поэтому мы убеждены, что единственная цель информационного распространения этого факта - назначение человека с таким же именем и такой же фамилией, как у меня, - была именно эта дезориентация”, - отметил А.ДАНИЛЮК.

Он считает, что это не последняя провокация против гражданского движения “Общее дело”, поскольку активисты движения хотят довести до украинского народа, что Президент и Верховная Рада после отмены конституционной реформы 2004 года являются нелегитимными, и в стране должны состояться выборы.

“От имени нашего движения хочу сказать, что мы никогда не пойдем на подобные уступки, поэтому, если будут раздаваться подобные заявления, хотелось бы, чтобы все активисты, и люди, которые просто нам симпатизируют, – а их количество стремительно приближается к 46 миллионам – знали, что мы остаемся на позициях, которые были в начале, и никогда с них не сойдем”, - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.

По его мнению, о “провакационности” вчерашнего сообщения свидетельствует тот факт, что назначению на такую не очень выдающуюся должность, как внештатный советник Президента, было уделено беспрецедентное внимание средств массовой информации, включая бегущую строку на телеканалах.

А.ДАНИЛЮК также обратил внимание, что его тезка, который в конце концов и был назначен внештатным советником главы государства, до этого назначения возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ в Администрации Президента, а это намного весомее должность, нежели внештатный советник.

“Поэтому других причин, чем сделать информационную провокацию по этому назначению, не вижу”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 23 декабря на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появился текст указа о назначении Александра ДАНИЛЮКА советником главы государства (внештатным).

Некоторые СМИ в сообщениях к этому указу написали, что А.ДАНИЛЮК возглавляет гражданское движение “Общее дело”. Только вечером пресс-служба главы государства обнародовала объяснение, что с сентября 2010 года А.ДАНИЛЮК возглавляет Координационный центр по внедрению экономических реформ. Он победил в конкурсе на эту должность.