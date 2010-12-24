Лидер ГД “Общее дело” Данилюк не связывает исчезновение правозащитника Лесика с организацией протестов предпринимателей

Киев. 24 декабря. УНИАН. Лидер Гражданского движения “Общее Дело” Александр ДАНИЛЮК не связывает исчезновения председателя правозащитной организации "Ассоциация защиты прав граждан Украины" Владимира ЛЕСИКА с его деятельностью по организации предпринимательских протестов на Майдане Незалежнос ти.

Об этом А.ДАНИЛЮК заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что возглавляемая им организация, как и все остальные, обеспокоена судьбой В.ЛЕСИКА и волнуется за него. “Но, хотим сказать, что мы не связываем его исчезновение с его активным участием в Майдане–2, поскольку такого участия не было”, - отметил лидер Гражданского движения “Общее Дело”.

По словам А.ДАНИЛЮКА, В.ЛЕСИК действительно занимается общественной деятельностью, но она никакого отношения к протестам предпринимателей на Майдане не имела.

“То, что произошло с ним, либо связано с другой его деятельностью, либо является сознательной провокацией, чтобы запугать других активистов, или с другой целью...”, - отметил А.ДАНИЛЮК.

Справка УНИАН. 23 декабря с.г. Центральный штаб спасения украинского предпринимательства распространил сообщение, что исчез один из активистов предпринимательского протеста на Майдане Незалежности, председатель правозащитной организации "Ассоциация защиты прав граждан Украины" В.ЛЕСИК. В частности, на 22 декабря 2010 года В.ЛЕСИКОМ была запланирована акция протеста. Однако 21 декабря "он исчез, и уже двое суток его не могут найти родные, друзья и коллеги".

Его телефон, указанный в анонсе акции, отключен. Безрезультатными оказались и попытки дозвониться на другие личные телефоны организатора.

В штабе сообщают, что с 21 декабря с В.ЛЕСИКОМ никто из его знакомых не виделся и не общался, а основной телефон находился вне зоны доступа.

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства, родные и близкие В.ЛЕСИКА обратились в правоохранительные органы с требованием в кратчайшие сроки установить его место пребывания.

"В случае его задержания и пребывания в местах предварительного заключения общественность Украины интересует, на каком основании он задержан и где содержится под стражей", - отмечается в сообщении.

24 декабря в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что столичная милиция не задерживала активиста «Майдана» Владимира ЛЕСИКА, об исчезновении которого сообщают СМИ.