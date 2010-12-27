Адвокат Фомин обжалует решение суда об аресте Луценко

Киев. 27 декабря. УНИАН. Адвокат Игорь ФОМИН считает незаконным решение Печерского районного суда Киева об изменении для экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу сроком на два месяца и обжалует его в апелляционном порядке в течение трех дней.

Об этом И.ФОМИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Никаких оснований для изменения меры пресечения нет. Суд, с нашей точки зрения, должен был предоставить нам необходимые документы, как это предусмотрено нормами права. Именно поэтому мы будем писать апелляционную жалобу, в которой будем обжаловать в Апелляционном суде", - сказал И.ФОМИН.

В свою очередь правозащитница Екатерина ЛЕВЧЕНКО сказала, что согласно законодательству, решение суда может быть обжаловано в течение трех дней. "Это будет сделано", - сказала она.

И.ФОМИН также обратил внимание на то, что вчера Ю.ЛУЦЕНКО был задержан по другому уголовному делу, в то время как следователь во время сегодняшнего заседания суда объяснял необходимость взятия экс-министра его отказом знакомиться с материалами уголовного дела, в котором фигурирует его водитель. "Фактически до сих пор мы не знаем, на каких основаниях состоялось вчера задержание ЛУЦЕНКО. Поскольку до этого времени ни мне, как его адвокату, ни ему лично постановление о возбуждении уголовного дела не было предоставлено. Не было предоставлено также постановление о его задержании", - отметил он.

По словам народного депутата Олеся ДОНИЯ, как только в зале суда Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что вчера сотрудники СБУ объяснили его задержание новым уголовным делом, которое якобы возбуждено в результате расследования дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО, экс-министра внутренних дел вывели из зала судебного заседания. "Это стало новостью и для адвоката, и для самого Ю.ЛУЦЕНКО. И за что он был задержан - никто не знает. Просто прокурор сегодня во время суда сказал, что рассмотрение дела не по тому поводу, по которому вчера он был задержан. Это абсурд", - отметил депутат.

О.ДОНИЙ убежден, что уголовное преследование Ю.ЛУЦЕНКО является политически заказным. "Это не дело по политическому преследованию ЛУЦЕНКО. Это дело - по созданию механизма репрессий в Украине, свертыванию демократии, созданию авторитарного режима, а соответственно, нам всем нужно думать, как взаимопомогать, как дать отпор этому режиму, иначе по одиночке перещелкают каждого - сначала будет ЛУЦЕНКО, потом - ТИМОШЕНКО, а затем может быть каждый из нас", - заявил народный депутат Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Позиция прокуратуры базировалась на том, что обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей в течение двух месяцев.