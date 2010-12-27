Писатель Валентин Бадрак презентовал две новые книги

Киев. 27 декабря. УНИАН. Писатель Валентин БАДРАК презентовал сегодня две новые книги - “Как создать идею для лидера” и “Как достичь успеха и стать лидером”.

В ходе презентации в агентстве УНИАН он отметил, что эти две книги составляют две автономные части издания “Стратегия выдающихся личностей”.

“Эти книги - синтез того жизненного опыта, который нам подарили гении. Удивительно то, что матрица успеха оказалась для всех идентичной. Причем как для мужчин, так и для женщин”, - сказал В.БАДРАК.

По его словам, биографии известных людей нельзя рассматривать как биографические очерки. “Я использовал уже то, что до меня сделали биографы, эти факты я просто анализировал”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, на какого читателя рассчитаны книги, В.БАДРАК сказал: “Я не ищу читателя легкого, мои читатели – это люди, которым что-то нужно от жизни, которые хотят чого-то добиться”.

По словам автора, в книгах представлены биографии достаточно многих людей, имена которых напрямую связаны с Украиной: это Сергей Королев, Игорь Сикорский, князь Ярослав Мудрый.

“Отличительной особенностью этих книг от других руководств по успеху является то, что в них представлено самое большое количество духовных лиц, мыслителей, психоаналитиков”, - добавил В.БАДРАК.

В.БАДРАК в ходе презентации также дал мастер-класс на тему: “Как добиться успеха, используя образы выдающихся личностей”. Этот мастер-класс является фрагментом семинарской практики автора, включающей нове, эффективные методы разработанной автором гений-терапии.

“Стратегия гениев - это прежде всего использование опыта тех личностей, которые стали выдающимися, которые совершили действия, повлекшие за собой создание новых направлений. Эти люди создали предпосылки для развития совершенно новой реальности”, - добавил В.БАДРАК.