Томенко отмечает рост количества украинцев, которые во время выборов голосуют “против всех”

Киев. 28 декабря. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает рост количества граждан, которые во время выборов голосуют “против всех”.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, за шесть последних лет количество граждан, которые во время выборов голосуют «против всех», возросла до 12%. Он напомнил, что в 2004 году во время выборов Президента количество граждан, которые в трех турах проголосовали «против всех», достигала соответственно 1,98%; 2,31% и 2,34%. На выборах в Верховную Раду в 2006 году цифра тех, кто поставил «птичку» в графе «против всех» немного уменьшилась и составляла 1,77%. В то же время за год на внеочередных выборах в парламент она почти достигла трехпроцентного барьера (2,73%). В 2010 году на выборах Президента процент тех, кто проголосовал «против всех», составлял 2,2% в 1-м туре и 4,34% во 2-м. А во время недавних осенних выборов в органы местного самоуправления в среднем в регионах «против всех» проголосовали от 9 до 10% граждан. Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, в соответствии с последними социологическими исследованиями, 12% граждан проголосовали бы «против всех», если бы выборы Президента состоялись в следующее воскресенье. В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что согласно исследованиям, из этих 12% – две трети – люди с установившимися либеральными и демократическими ценностями.