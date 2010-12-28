Симоненко считает нецелесообразным проведение внеочередного заседания ВР

Киев. 28 декабря. УНИАН. Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает нецелесообразным проведение внеочередного заседания Верховной Рады и заслушивание генерального прокурора Виктора ПШОНКИ относительно задержания бывших высокопоставленных должностных лиц.

Об этом П.СИМОНЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, “если речь идет о попытке снять проблему ответственности тех или иных чиновников за то, что они делали, занимая ту или иную должность, то я считаю что это (проводить внеочередное заседание парламента - УНИАН) нецелесообразно делать”.

По мнению П.СИМОНЕНКО, если сегодня идет речь о том, чтобы защитить “права арестованных, то для этого есть адвокаты, для этого есть закон, так давайте действовать по закону”.

Лидер КПУ отметил, что к ответственности должны привлекаться представители всех политических сил, которые нарушили законы.

“Буду обращаться и к Виктору Федоровичу (Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ – УНИАН) с просьбой, чтобы и те, кто представляет Партию регионов во власти, также были подконтрольны относительно того, как они используют свои полномочия”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что представители КПУ во власти не могут быть привлечены к уголовной ответственности, потому что они не нарушают законы.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря фракция «Наша Украина - Народная самооборона» заявила, что инициирует сбор подписей народных депутатов для созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для заслушивания генерального прокурора Виктора ПШОНКИ относительно выборочного применения криминального законодательства с целью политических преследований.

«Поводом для такого заслушивания стали последние события, в частности, задержание бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, безнаказанное избиение наших коллег в сессионном зале 16 декабря», - сообщили в пресс-службе фракции.

Фракция НУ-НС выразила надежду, что эту инициативу поддержат все народные депутаты, которые обеспокоены ситуацией в Украине.