После праздников КПУ будет проводить акции протеста против принятия закона о пенсионной реформе, Трудового и Жилищного кодексов – Симоненко

Киев. 28 декабря. УНИАН. Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обещает после новогодних праздников организовать акции протеста активистов КПУ против принятия парламентом закона о пенсионной реформе, Трудового и Жилищного кодексов.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что акции протеста будут организованы КПУ с тем, чтобы “не допустить принятия пенсионного законодательства, Трудового и Жилищного кодексов”.

“После этих новогодних праздников, понятно, мы будем проводить организованные акции”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

По его словам, в Донецкой области на местном уровне уже проходят такие акции, но КПУ будет готовить “общеукраинскую акцию”.