Лидер КПУ убежден, что в 2011 году напряжение в украинском обществе будет усиливаться

Киев. 28 декабря. УНИАН. Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что в 2011 году напряжение в украинском обществе будет усиливаться.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам П.СИМОНЕНКО, с экономической точки зрения реорганизация системы власти не дает ему оснований сделать вывод о намерениях правительственных чиновников реализовать конкретную программу.

Он отметил, что в социальной сфере “напряжение и дальше будет усиливаться, потому что пока нет программы ликвидации безработицы, программы, направленной на реальное повышение благосостояния граждан”.

По словам лидера КПУ, напряжение в обществе будет усиливаться, поскольку с апреля следующего года “по требованию МВФ” снова будут повышены тарифы на газ для населения, а также тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

П.СИМОНЕНКО отметил, что все эти факторы будут приводить к противоречиям в обществе, и напряжение будет усиливаться. “Какой оно будет иметь выход? Это зависит от того, какие политические силы и как этим воспользуются”, - считает он. По словам П.СИМОНЕНКО, КПУ будет рассказывать людям, как бороться с негативными явлениями в обществе. Он подчеркнул, что партия будет проводить акции протеста против принятия закона о пенсионной реформе, Жилищного и Трудового кодекса.