Адвокат заявляет об отсутствии оснований для пересмотра дела о передаче застройщику части земли Александровской больницы

Киев. 28 декабря. УНИАН. Адвокат Марина СОЛОВЬЕВА заявляет об отсутствии оснований для пересмотра дела об изъятии в пользу ООО “Житлобуд” части территории Александровской больницы.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Кто и по какой причине возобновляет судебное дело о строительстве жилого дома на территории Александровской больницы”.

“Оснований для пересмотра дела нет”, - сказала М.СОЛОВЬЕВА, которая представляла интересы больницы в деле об изъятии части территории в пользу “Житлобуду”.

Она напомнила, что в мае 2010 года Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) признал незаконность изъятия части территории Александровской больницы в пользу ООО “Житлобуд”. Вместе с тем, 3 декабря этого года ООО “Житлобуд” официально обратился в Высший хозяйственный суд с заявлением о необходимости пересмотра уже закрытого дела “на основании новых обстоятельств”.

М.СОЛОВЬЕВА проинформировала, что 20 декабря ВХСУ принял решение о приеме заявления ООО “Житлобуд”, открытии кассационного производства и назначил рассмотрение заявления на 29 декабря этого года.

“Ни Александровская больница, ни Институт физиологии Богомольца (что граничит с больницей и также пострадает при строительстве дома), которые являются участниками судебного рассмотрения, не получили текст заявления истца. Нам не известно, какие обстоятельства застройщик считает новыми”, - сказала адвокат, добавив, что это является процессуальным нарушением. М.СОЛОВЬЕВА отметила, что сторона, которая подает в суд иск, должна обязательно информировать об этом всех участников процесса.

По ее словам, новое руководство больницы отстранило от участия в деле юристов, которые вели его на протяжении последних лет и имеют полную информацию обо всех стадиях процесса.

М.СОЛОВЬЕВА сообщила, что руководство больницы 20 декабря этого года отозвало ее доверенность на право представлять интересы больницы в судах.

“То есть, мы были отстранены от ведения дела и представительства интересов больницы в судебных инстанциях”, - добавила она.

В свою очередь, главный врач Александровской больницы Роман ВАСИЛИШИН сообщил, что отозвал доверенность М.СОЛОВЬЕВОЙ и еще нескольких человек на право представлять интересы больницы в судах, поскольку считал, что люди, которые не имеют правовых отношений с медицинским заведением, не могут представлять его интересы. “У нас есть юристы, которые будут заниматься этим делом”, - сказал он.

Р.ВАСИЛИШИН также сообщил, что руководство больницы направило в суд письмо с просьбой сообщить, какие именно “новые обстоятельства” позволяют продолжать судебный процесс. Он также заявил, что не получал “сверху каких-то указаний” относительно ООО “Житлобуд”.

Юрист-консультант Главного управления здравоохранения Киевской горгосадминистрации Дмитрий ОЛЕШКО отметил, что в этом деле необходимо действовать исключительно в рамках закона. Он также сообщил, что больница не получила заявление относительно пересмотра решения суда из-за выявления новых обстоятельств. В связи с этим, по его словам, юрист больницы заявил ходатайство об отсрочке рассмотрения дела, чтобы иметь возможность ознакомиться с заявлением ООО “Житлобуд”.

“И больница, и управление обеспечат надлежащую защиту интересов государства в этом процессе. Если мы будем чувствовать, что наших сил не хватает, то мы обратимся в прокуратуру с ходатайством о том, чтобы она официально выступила на стороне управления и больницы”, - заявил Д.ОЛЕШКО.

Он также заверил, что столичная власть будет продолжать добиваться признания недействительным договора об аренде застройщиком земли, которая принадлежит больнице.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житлобуд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство вокруг медицинского заведения. В ходе конфликта происходили многочисленные столкновения активистов-защитников и представителей застройщика.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о приостановке указанного строительства.

В ходе проведенных подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца (на территории больницы) 226 деревьев.

Дело о конфликтной застройке рассматривалось в судах.