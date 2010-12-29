«БУГИ-ВУГИ» - ВТОРОЙ ФИЛЬМ «ВЗРОСЛОГО КИНО»

ТМ «ALeXX» и компания «Артхаус Трафик» представляют:

30 декабря в кинотеатрах "Киев" и "Жовтень" стартует второй фильм проекта «ВЗРОСЛОЕ КИНО» - британская сатирическая комедия «Буги-Вуги» Дункана Уорда со звездным актерским составом – в главных ролях в фильме снялись Джиллиан Андерсон, Хэзер Грэм и Аманда Сэйфрид.

«Буги-Вуги» - откровенная сатира на мир современного искусства. Фильм снят по книге известного нью-йоркского арт-диллера Дэнни Мойнихэна, где речь шла о арт-бизнесе Манхэттена в 90-х годах. Для экранизации писатель адаптировал материал к Британии 2000-х.

В центре истории – богема, люди, связанные с миром искусства: коррумпированные арт-диллеры, экстравагантные коллекционеры, бессердечные агенты, находящиеся в поиске художники, сексуально озабоченные светские дамы и самонадеянные старлетки. Это маленький мир, наполненный большими деньгами, и все герои пытаются занять место под солнцем, обойдя своих конкурентов, и ради этого готовы на что угодно.

Сейчас в рамках «ВЗРОСЛОГО КИНО», проходящего при поддержке ТМ «ALeXX», вы также можете посмотреть немецкую драму «Все другие», получившую «Серебряного Медведя» за лучшую женскую роль и Гран-при жюри Берлинского фестиваля, а также номинацию на «Золотого медведя».

Дальше, в программе вас ждут:

- 6 января – «Поцелуй меня еще раз» - продолжение кино-хита «Последний поцелуй», вышедшего 7 лет назад.

- 13 января – «Держи дистанцию» - хит европейского проката, итальянская мелодрама, насыщенная актуальными деталями и современными персонажами.

Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/AdultKino_2010/index.html

Кадры полиграфического разрешения: http://www.kinopoisk.ru/level/13/film/397583/

Спонсор проекта – ТМ «ALeXX»

Медиа-партнеры – 5 канал, «Просто Радио», ТОП-10, «Український тиждень», top10.ua

korrespondent.net, topclub.kiev.ua, toplife.ua, celeb.com.ua, tochkakino.com

С уважением,

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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"Артхаус Трафик"

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