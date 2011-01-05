«ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ» - ПОСЛЕНОВОГОДНИЙ ФИЛЬМ «ВЗРОСЛОГО КИНО»

ТМ «ALeXX» и компания «Артхаус Трафик» представляют:

6 января в кинотеатрах "Киев" и "Жовтень" стартует третий фильм проекта «ВЗРОСЛОЕ КИНО» - итальянская драма «Поцелуй меня еще раз» Габриэле Муччино - продолжение кино-хита «Последний поцелуй», вышедшего 7 лет назад.

«Поцелуй меня еще раз» - фильм с итальянским темпераментом о самых важных ценностях для жителей Апеннинского полуострова: семья и друзья.

Прошло десять лет после истории «Последнего поцелуя». Но и через десять лет пятеро друзей опять чувствуют себя несчастными. Чтобы хоть как-то сменить ситуацию, мужчины решают вернуть своих бывших жен, и наладить контакт с детьми.

Муччино любит рассказывать истории и делает это мастерски, с качественной операторской работой, с эксцентричными персонажами и талантливо режиссируя процесс. Он создает новые характерные черты постаревшим героям и ждет, к чему же все это приведет. «Поцелуй меня еще раз» - действительно стоящий фильм, доказывающий, что личностный рост не прекращается никогда, даже если вы уже выросли.

Катина Вангополос, Cut Print Review

Сейчас в рамках «ВЗРОСЛОГО КИНО», проходящего при поддержке ТМ «ALeXX», вы также можете посмотреть британскую комедию «Буги-Вуги» - откровенную сатиру на мир совеременного искусства.

А 13 января в кинотеатрах стартует заключительный фильм проекта - «Держи дистанцию» - хит европейского проката, итальянская мелодрама, насыщенная актуальными деталями и современными персонажами.

Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/AdultKino_2010/index.html

Кадры полиграфического разрешения: http://outnow.ch/Movies/2010/BaciamiAncora/Bilder/

Спонсор проекта – ТМ «ALeXX»

Медиа-партнеры – 5 канал, «Просто Радио», ТОП-10, «Український тиждень», top10.ua

korrespondent.net, topclub.kiev.ua, toplife.ua, celeb.com.ua, tochkakino.com

С уважением,

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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"Артхаус Трафик"

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