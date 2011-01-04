Профсоюзы призывают Президента ветировать закон о социальном диалоге

Киев. 4 января. УНИАН. Профсоюзы призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Закон «О социальном диалоге в Украине».

Как рассказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, принятый парламентом закон разделяет профсоюзы на репрезентативные и нерепрезентативные – ограниченные в своих правах. Для признания репрезентативности всеукраинское объединение профсоюзов должно иметь не менее 3% определенной отрасли, областное – не меньше 2% занятого населения области.

По словам сопредседателя демократических профсоюзов Украины Алексея КЛЯШТОРНОГО, «данный закон отображает мышление закрытого акционерного общества». «Проблема состоит в том, что в Украине никто точно не может сказать, какое предприятие к какой отрасли относится. И это не было большой проблемой, пока этого закона не было… Сейчас возникает конкретная необходимость найти то число, от которого будут эти 3% отчислять», - сказал А.КЛЯШТОРНЫЙ. Согласно украинскому законодательству, отмечает он, «профсоюз – это одна или несколько видов экономической деятельности». По его мнению, непонятным является то, каким образом, исходя из такого определения, подсчитать количество профсоюзов отдельной отрасли.

Таким образом, считает А.КЛЯШТОРНЫЙ, в данном вопросе возможны манипуляции цифрами. Вследствие, к подписанию отраслевых договоров будут допускаться только «правильные» профсоюзы.

Он также отметил, что данным законом создается монополия «остатков советских профсоюзов».

Как отметил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Григорий КАБАНЧЕНКО, в мире профсоюзы создаются по отраслям. «У нас же должны были создаваться как по отраслям, так и по регионам. И до этого времени в Федерацию профсоюзов входят как отраслевые, так и региональные профсоюзы. Нигде такого нет», - отметил он.

Также Г.КАБАНЧЕНКО подчеркнул, что в Украине есть профессии, которые охватывают небольшое количество человек. Поэтому, согласно закону о социальном диалоге, такие отраслевые профсоюзы не смогут быть репрезентативными.

Председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ отметил, что в проекте Трудового кодекса также закреплена норма о репрезентативности профсоюзов в социальном диалоге. Таким образом, власть пытается на законодательном уровне отменить деятельность свободных профсоюзов, считает он.

Генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр ПЕТРИЧЕНКО также согласен с мнением, что власть пытается отменить действие независимых профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 декабря 2010 года приняла Закон "О социальном диалоге в Украине".