Совладельцы многоквартирных домов должны иметь право собственности на весь жилищный имущественный комплекс – представители ОСМД и ЖСК

Киев. 11 января. УНИАН. Совладельцы многоквартирных домов должны иметь право собственности на весь жилищный имущественный комплекс, в том числе и на придомовую территорию.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители общественной организации «Союз владельцев жилья Киева».

«Необходимо, чтобы вместе с ордером на квартиру, свидетельством о праве собственности на квартиру указывалось, что ее собственник владеет частью дома и частью придомовой территории», – сказал председатель правления ОО «Союз владельцев жилья Киева» Сергей ДЕДОВ.

Представители «Союза владельцев жилья Киева» обеспокоены сужением прав объединений владельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на управление своим жильем. Соответствующие нормы обеспечения права собственности на весь жилищный имущественный комплекс участники пресс-конференции предлагают предусмотреть в новом Жилищном кодексе Украины.

Кроме того, на пресс-конференции была высказана озабоченность в связи с нормой Налогового кодекса, которая предусматривает солидарную ответственность членов ОСМД и ЖСК по денежным обязательствам или налоговой задолженности.

«Это позволяет при наличии любой задолженности инициировать ликвидацию ОСМД или ЖСК и предъявлять требования к любому члену, в основном к председателю правления, по уплате всей суммы задолженности», – сказал С.ДЕДОВ.

Свои требования и предложения по этим и другим вопросам председатели правлений ОСМД и ЖСК изложили в соответствующем обращении в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и депутатов Верховной Рады Украины.