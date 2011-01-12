«ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ» - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА «ВЗРОСЛОГО КИНО»

ТМ «ALeXX» и компания «Артхаус Трафик» представляют:

13 января в кинотеатрах "Киев" и "Жовтень" стартует итальянская лента «Держи дистанцию» - четвертый и заключительный фильм проекта «ВЗРОСЛОЕ КИНО», представленного совместно с ТМ «ALeXX».

«Держи дистанцию» Карло Маццакурати - хит европейского проката, насыщенная актуальными деталями и современными персонажами, эта в равной мере реалистическая, романтическая и остросюжетная картина о молодом журналисте, потерявшимся между профессионализмом и человечностью, стала событием у себя на родине.

Держать дистанцию - этому учит опытный репортёр из небольшого городка своего молодого помощника Джованни. Сохраняй дистанцию между собой и людьми, о которых пишешь, настаивает профессионал. Но у Джованни даже не возникает мысли оставаться безучастным, когда он становится свидетелем трагедии.

В маленьком городке не все так спокойно, как кажется на первый взгляд. Когда в город приезжает молодая учительница, происходит самое страшное… А Джованни выпадает шанс рассказать о событии, свидетелем которого он не должен был стать.

Сейчас в рамках «ВЗРОСЛОГО КИНО», проходящего при поддержке ТМ «ALeXX», вы также можете посмотреть фильм «Поцелуй меня еще раз» Габриэле Муччино - продолжение кино-хита «Последний поцелуй», вышедшего 7 лет назад.

Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/AdultKino_2010/index.html

Кадры полиграфического разрешения: http://www.kinopoisk.ru/level/13/film/278478/

Спонсор проекта – ТМ «ALeXX»

Медиа-партнеры – 5 канал, «Просто Радио», ТОП-10, «Український тиждень», top10.ua

korrespondent.net, topclub.kiev.ua, toplife.ua, celeb.com.ua, tochkakino.com

С уважением,

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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