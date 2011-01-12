14 января националистические организации будут пикетировать Администрацию Президента с требованием освободить членов ВО “Тризуб”

Киев. 12 января. УНИАН. Националистические и национал-демократические организации Украины 14 января будут пикетировать Администрацию Президента с требованием освободить членов Всеукраинского объединения “Тризуб” имени Степана Бандеры, задержанных по делу о разрушении памятника Иосифу Сталину в Запорожье.

Об этом активист Конгресса украинских националистов Николай КОХАНИВСКИЙ сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы хотим спросить у Президента, где наши парни, и почему им сначала выдвигаются обвинения в терроризме, а затем непонятно в чем, и их не отпускают”, – заявил он.

По словам М.КОХАНИВСКОГО, эта акция будет ответом на “террор власти”, которая, по его мнению, пытается запугать людей. М.КОХАНИВСКИЙ убежден, что власть, действуя таким способом, проигрывает.

В свою очередь, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Андрей ПАРУБИЙ выразил удивление по поводу того, что через неделю после отпиливания головы памятнику Сталина (ответственность за эти действия взяла на себя ВО “Тризуб”) монумент взорвали.

По мнению депутата, подрыв памятника Сталину в Запорожье в канун нового года является очередной, “грубой провокацией действующей власти, напоминающей тридцатые годы, – период Сталина – когда Сталин сознательно проводил провокации, говорил о каких-то мнимых покушениях для того, чтобы начать волну репрессий”. А.ПАРУБИЙ также не исключил, что в этом случае действовали иностранные спецслужбы.

Он также сообщил, что вчера обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с запросом относительно предоставления исчерпывающей информации об официальных основаниях для задержания активистов ВО “Триуб”, их количестве и выдвинутых им обвинениях.

В свою очередь, представитель Всеукраинской организации «Жіноча Січ» Олеся ПРИМЕНКО считает, что власть пытается уничтожить ВО “Тризуб”, как одну из действенных националистических организаций. О.ПРИМЕНКО сообщила, что на сегодняшний день официально подтверждено задержание 11 членов ВО “Тризуб”. По ее словам, еще несколько людей исчезли, но нет подтверждения об их задержании, преимущественно нет данных о членах организации в Восточной Украине.

Она предоставила журналистам сообщение пресс-службы ВО «Тризуб», в котором сказано, что 8 января в городе Рогатине, Ивано-Франковской области был задержан 60-летний член организации, житель Самбора Степан БЫЧЕК, в салоне машины которого было найдено подброшенное огнестрельное оружие с патронами.

По убеждению активистов организации, это дало основания для широкомасштабного задержания руководства ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, чтобы обвинить организацию в терроризме и причастности ее членов к террористическому акту по уничтожению в городе Запорожье памятника И.Сталину с помощью взрывного устройства.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 января на автозаправочной станции в г. Рогатине Ивано-Франковской области были задержаны исполняющий обязанности председателя центрального провода ВО «Тризуб» им. С.Бандеры Андрей СТЕМПИЦКИЙ, его сын Филипп и член организации Роман ХМАРА. Позже были задержаны другие сыновья А.СТЕМПИЦКОГО, а также проведен обыск в доме.

9 января в офисе областной организации в г. Ивано-Франковск были задержаны бывший председатель ЦП ВО «Тризуб», житель г. Днепродзержинска Дмитрий ЯРОШ, который вместе с женой Ольгой и тремя несовершеннолетними детьми находились в Галичине в гостях во время празднования Рождественских праздников, а также Ростислав ВИНАР, Андрей ТАРАСЕНКО и Сергей БОРИСЕНКО.

9 января в Тернопольской области милиция задержала и вывезла в неизвестном направлении Василия ЛАБАЙЧУКА, в его доме был проведен обыск согласно санкции прокурора г. Запорожья. Два дня родителям не сообщали о месте его пребывания. По последним данным, 11 января В.ЛАБАЙЧУКА вывезли в г. Запорожье.

9 января в Киевской области, в г. Обухове, был задержан на полсуток член организации Алексей ЗАНУДА, в его квартире также был проведен обыск. Также без участия хозяев обыски были проведены на квартирах Д.ЯРОША и Р.ВИНАРА.

«Во время обысков стражи порядка изъяли националистическую и патриотическую литературу, газеты, брошюры, буклеты, одежду с патриотической символикой, системные блоки компьютеров, диски и информационные носители разного типа. Ни одного огнестрельного оружия или взрывчатки найдено не было.

Долгое время, несмотря на попытку жены А.СТЕМПИЦКОГО Жанны, адвокатов и обеспокоенной общественности города, пребывание задержанных в Ивано-Франковской области установить не удавалось. А на вопрос в чем их обвиняют был ответ – «в терроризме» и «нанимайте адвокатов».

11 января производство дела в отношении террористического акта в Запорожье было передано из ведомства милиции в СБУ. От СБУ никаких обвинений в причастности членов «Тризуба» к этой акции предъявлено не было», - говорится в сообщении ВО “Тризуб”.

“Поняв, что представители милиции превысили свои полномочия и совершили ряд антиправных действий, которые стали резонансными по всей Украине, задержанным начали инкриминировать ряд других абсурдных обвинений”, - отмечают в организации.

По данным “Тризуба”, Д.ЯРОША вместо терроризма начали обвинять в хулиганских действиях в Ивано-Франковской области, которые он якобы совершил больше года назад. Других членов организации – сначала в поджоге офиса Партии регионов в 2009 году в г. Галиче.

“Абсурдность этих обвинений заключается уже в том, что большинство задержанных - из Надднепрянской Украины. Поэтому им начали инкриминировать поджог офиса Партии регионов в г. Киеве, который почему-то, по странному стечению обстоятельств, произошел синхронно именно с провокативным взрывом в Запорожье вечером 31 января 2010 года. Что еще раз ярко подчеркивает тот факт, что это - спланированная акция антиукраинских сил, которые безнаказанно действуют на Украине с целью ликвидации путем политических репрессий сначала националистических, а впоследствии национально-патриотических сил и установления подконтрольного Москве тоталитарного режима ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ЛИТВИНА”, - заявляют в ВО “Тризуб”.

Как сообщал УНИАН, обезглавливание расположенного на территории Запорожского обкома КПУ памятника Сталину было осуществлено 28 декабря в 2010 г. и стало первым преступлением против памятника, официально оформленного, как "малая архитектурная форма". Через 2 дня - вечером 31 декабря 2010 г. памятник был взорван.

Ответственность за повреждение памятника взяла на себя Всеукраинская организация “Тризуб” им. С. Бандеры, которая опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что "памятник палачу украинского народа и международному террористу Иосифу Сталину-Джугашвили" был "уничтожен неизвестным мобильным подразделением ВО "Тризуб".

Ответственная за взрыв - ранее неизвестна организация "Рух Первого января".

Расследование по первому эпизоду проводят органы МВД, по второму, квалифицированному согласно ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, осуществленный по предварительному сговору группой лиц") - СБУ.