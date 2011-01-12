Новый сезон на Первом Национальном откроет комедийный фильм "Кумовские басни"

Киев. 12 января. УНИАН. Новый телевизионный сезон на Первом Национальном откроет комедийный фильм "Кумовские басни".

Об этом генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор БЕНКЕНДОРФ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, премьерный показ нового телевизионного комедийного проекта "Кумовские басни" состоится на Старый Новый год 13 января 2011 года.

Фильм снят продюсерским центром "Аврора" по заказу Первого Национального телеканала.

Е.БЕНКЕНДОРФ отметил, что показом этой комедийной ленты НТКУ хочет возродить традицию веселого празднования Старого Нового года.

“Мы хотим, чтобы люди после работы, в праздник посмотрели хороший фильм, который поднимет им настроение”, - подчеркнул он.

Автор идеи, сценария, и режиссер фильма Виктор АНДРИЕНКО добавил, что “традиция празднования нового года - это не только оливье и “Ирония судьбы”, но и создание хорошего настроения”.

Он сообщил, что “Кумовские басни” - это полнометражный художественный фильм, который рассказывает о жизни в одном из провинциальных украинских городков “Уморске” двух семей, – украинской и российской, которые являются не только соседями, но и кумовьями. При этом В.АНДРИЕНКО отметил, что в этой иронической комедии не нарушается тема политики и проблема межнациональных отношений.

Соавтором сценария и сорежиссером стал российский актер Игорь ПИСЬМЕННЫЙ. В ролях в фильме снимались известные актеры и представители украинского шоу-бизнес: В.АНДРИЕНКО, И.ПИСЬМЕННЫЙ, Василий БЕНДАС, Наталия ГНИТИЙ, Виктория ЧИГРИНА, Азиза ИБРАГИМОВА, Антон КОЛЕСНИКОВ, Владимир КОМАРОВ, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Ольга ПОЛЯКОВА, Петр ЧЕРНЫЙ, Вячеслав ГИНДИН, Елена КОЛЕСНИЧЕНКО, Владимир ЧИГЛЯЕВ и др.

Е.БЕНКЕНДОРФ отметил, что государственные средства на производство фильма не тратились, но он бы был доволен, если бы Первый национальный канал мог финансировать теле- и кинопроекты.