Освобождение Ликарчука от должности директора Центра оценивания качества образования усиливает риск манипуляций с ВНО - эксперт

Киев. 13 января. УНИАН. Освобождение Игоря ЛИКАРЧУКА от должности директора Украинского центра оценивания качества образования усиливает риск манипуляций с результатами внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала первый директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия ГРИНЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что сегодня на законодательном уровне не защищены от вмешательства результаты внешнего независимого оценивания, и поэтому их объективность фактически зависит от позиции директора центра.

Л.ГРИНЕВИЧ подчеркнула, что при назначении нового руководителя центра нельзя утверждать, что будут нарушения, но риск, по ее мнению, есть. «Можно прогнозировать, что существует риск вмешательства в результаты ВНО», - сказала она.

Она также отметила необходимость скорейшего законодательного обеспечения информационной безопасности Центра оценивания качества образования.

В свою очередь, бывший министр науки и образования Станислав НИКОЛАЕНКО дал высокую профессиональную оценку деятельности И.ЛИКАРЧУКА и высказал мнение, что его увольнение было ошибочным.

По его мнению, необходимо совершенствовать саму систему образования, потому что ошибки в тестах были связаны не с тем, что составлялись непрофессионально, а с тем, что ошибки есть в самых учебных программах и учебниках.

Член парламентского Комитета по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ также на пресс-конференции опроверг заявление И.ЛИКАРЧУКА, что он ничего не знал о своем увольнении.

М.ЛУЦКИЙ отметил, что перед увольнением И.ЛИКАРЧУК имел длительный разговор с руководством Минобразования и ему была даже предложена другая должность, на которую он согласился.

По словам М.ЛУЦКОГО, только потом И.ЛИКАРЧУК отказался и дал интервью, в котором заявил, что ничего не знал о своем увольнении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров освободил И.ЛИКАРЧУКА 5 января от должности директора Украинского центра оценивания качества образования и назначил на эту должность Ирину ЗАЙЦЕВУ.

И.ЛИКАРЧУК занимал эту должность с момента создания Украинского центра оценивания качества образования.

В комментарии некоторым СМИ И.ЛИКАРЧУК рассказал, что, хотя в последние месяцы ходили слухи о возможном освобождении от должности, ему стало известно о данном распоряжении власти из СМИ. «Официальную информацию о том, что меня освободили от должности директора Украинского центра, я узнал из Интернета. Хотя на протяжении последних месяцев ходили слухи о том, что подобное решение готовится», - сказал чиновник.

По его мнению, основная причина такого решения в том, что, работая директором центра, он «не выполнял заказы очень большого количества людей, в том числе и тех, которые сегодня при власти, на повышение или искусственное завышение результатов внешнего оценивания их протеже».

Украинский центр оценивания качества образования занимается разработкой тестовых заданий для абитуриентов и организацией тестовой кампании.