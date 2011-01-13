Ликарчук обжалует в суде решение правительства о своем освобождении от должности директора Центра оценивания качества образования

Киев. 13 января. УНИАН. Игорь ЛИКАРЧУК обжалует в суде решение правительства о своем освобождении от должности директора Украинского центра оценивания качества образования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила экс-заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Галина СОЛОДКА.

"И.ЛИКАРЧУК будет подавать иск в суд и будет в судебном порядке обжаловать то, что произошло. Это факт", - сказала Г.СОЛОДКА.

В свою очередь, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия ГРИНЕВИЧ сказала, что есть все основания считать увольнение И.ЛИКАРЧУКА незаконным. "Будут очень много причин для судебного иска и для рассмотрения в суде. И.ЛИКАРЧУК уже заявил, что он обратиться в суд с иском по двум поводам: во-первых, на незаконную процедуру этого увольнения и, во-вторых, за оскорбление профессионального достоинства. Очевидно, что все это будет понятно в суде, когда будут рассматривать это дело", - объяснила она.

Г.СОЛОДКА сообщила, что сейчас И.ЛИКАРЧУК находится в больнице. "Состояние его здоровья не совсем удовлетворительное. У него высокое давление, и видимо, какие-то проблемы с сердцем. Он сейчас находится в больнице под наблюдением врачей", - сказала она.

По ее словам, информацию о своем увольнении И.ЛИКАРЧУК и все сотрудники центра узнали из СМИ. "Человек был на работе 6 января, а постановление об увольнении - от 5 января. То есть, он подписывает приказы, он руководит центром, а он уже уволен", - сказала Г.СОЛОДКА и сообщила, что после этих событий она тоже написала заявление об увольнении.

"Я думаю, что увольнение ЛИКАРЧУКА является попыткой взять под контроль то, что делает Украинский центр, и вмешаться в определение результатов тестирования, потому что было предложение господина СУЛИМЫ (заместитель министра образования Евгений СУЛИМА - УНИАН), чтобы мы согласовывали содержание тестов с Институтом инновационных технологий и содержания образования Министерства образования. А это является недопустимым, поскольку это может привести к разглашению содержания тестов", - считает Г.СОЛОДКА.

Как сообщал УНИАН, 6 января на правительственном портале были обнародованы постановления Кабинета министров № 5 и №6 от 5 января об освобождении И.ЛИКАРЧУКА от должности директора Украинского центра оценивания качества образования и назначения на эту должность Ирины ЗАЙЦЕВОЙ.

И.ЗАЙЦЕВА в течение двух дней совмещала должность директора Украинского центра оценивания качества образования с должностью заместителя министра образования и науки, поскольку только 7 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о ее увольнении из Минобразования.