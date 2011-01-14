Всеукраинский интернет-холдинг «Fan Internet», который объединяет шесть ведущих интернет-проектов: UA-Футбол, TURNIR.ua, METEOPROG, LIKAR.info, UAUA.info и женский портал «ХОЧУ», объявляет о ребрендинге своего названия и логотипа.

Решение о проведении ребрендинга было принято руководством «Fan Internet» в результате привлечения инвестиций в структуру интернет-холдинга. По оценкам специалистов, ребрендинг позволит повысить качественный уровень всех проектов, а также значительно укрепить позиции холдинга на рынке.

Начиная с 01 января 2011 года интернет-холдинг «Fan Internet» получает новое название – «Open Media Group», а также новый концептуальный логотип.

Павел Черепин, руководитель интернет-холдинга «Open Media Group»: «Мы рады, что ребрендинг холдинга пришелся на конец года. Новый 2011-й мы встретим уже в обновленном виде. Нужно отметить, что процесс затронет не только холдинг в целом, но и каждый из интернет-проектов в частности – новые улучшенные дизайны, удобство, полезность – все это ждет наших пользователей и партнеров на страницах успешных интернет-проектов холдинга «Open Media Group» в новом году».

Изменяясь, интернет-холдинг «Open Media Group» сохраняет стабильность и постоянное стремление к повышению эффективности отношений с посетителями и партнерами.

Получение дополнительной информации:

Пресс-служба «Open Media Group»

pr@openmedia.com.ua