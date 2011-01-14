В украинских СИЗО и колониях отсутствует необходимая медицинская помощь – правозащитники

Киев. 14 января. УНИАН. В украинских СИЗО и исправительных колониях отсутствует необходимая медицинская помощь.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор проекта “Защита прав нарушений человека у области здравоохранения” Айгуль МУКАНОВА.

Подводя итоги работы Фонда защиты прав человека в области здравоохранения Института правовых исследований и стратегий за 2010 год, А.МУКАНОВА подчеркнула, что одной из основных проблем, с которыми обращались в фонд заявители в прошлом году, стало отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях Департамента исполнения наказаний.

“Эта проблема в 2010 году приобрела ужасающие размеры. Например, одно из таких дел, когда 70-летнему человеку, находящемуся под стражей и имеющему огромный букет заболеваний (около 17 медицинских диагнозов), не оказывают необходимой помощи. И ситуация никак не может сдвинуться с мертвой точки. Проблема еще в том, что очень много случаев, когда людей заключают под стражу, когда они не представляют угрозы для общества”, – отметила А.МУКАНОВА.

По словам правозащитницы, очень большой поток дел в 2010 году был связан с медицинскими проблемами ВИЧ-инфицированных. “Как правило, это люди с четвертой терминальной клинической стадией ВИЧ, которым не оказывают должной медицинской помощи и даже не обследуют. У них множество сопутствующих заболеваний – туберкулез, гепатит и другие тяжелые заболевания. Они вынуждены просто умирать за стенами исправительных учреждений и в следственных изоляторах”, – сказала А.МУКАНОВА.

Она подчеркнула, что в отношении всех ВИЧ-инфицированных заключенных существует общая проблема – отсутствие условий и оборудования для обследования, а также медикаментов для антиретровирусной терапии, без которой любое лечение малоэффективно.

“Следующая категория дел связана с содержанием в психиатрических больницах, когда принудительно оказывают психическую помощь. Часто адекватные, дееспособные люди отказываются от такой помощи, но сотрудники таких больниц принуждают к обследованию и лечению без согласия пациента. Был случай, когда подделывали подпись больной в документе”, – отметила А.МУКАНОВА.

Также, по словам правозащитницы, в фонд продолжает поступать много заявлений о врачебных ошибках, халатности врачей, отказах в предоставлении медицинской информации или же разглашении врачебной тайны.

А.МУКАНОВА уверена, что изменить ситуацию сможет не только работа правозащитных организаций по изменению политики государства в системе здравоохранения, но также обращения самих пострадавших в правоохранительные органы и суды.