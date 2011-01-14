Риэлторы не прогнозируют роста стоимости жилья в Киеве в этом году

Киев. 14 января. УНИАН. В этом году не прогнозируется увеличение стоимости жилья в Киеве.

Такое мнение высказала генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не вижу особых предпосылок для роста цен. Мы наблюдали в течение 2010 года достаточную стабильность. Безусловно, были сезонные отклонения в сторону увеличения цены на недорогую аренду в сентябре. Если рынок ипотечного кредитования сдвинется, я думаю, что постепенно у нас будет небольшое повышение цены», - сказала она.

Эксперт отметила, что со второй половины марта следует ожидать увеличения активности на рынках продажи и аренды жилья, а с февраля-марта – роста интереса к дорогому сегменту жилья.

«Я думаю, что вторая половина года будет более активная, чем первая. Динамика, начиная с марта к июню, будет идти по нарастающей», - отметила И.ЛУХАНИНА.

При этом генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА также не видит оснований для повышения стоимости жилья в сегменте до 100 тыс. долл.

«Я не вижу очереди клиентов, которые готовы приобретать недвижимость. Я думаю, что цены останутся на том же уровне, на котором они есть сегодня. Самый низкий сегмент на рынке практически не представлен. Объектов до 50 тыс. долл. в нашей базе данных нет», - сказала она.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства. Количество сотрудников компании - свыше 880 человек.

АН Park Lan зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании. В АН Park Lane работает 520 риэлторов.