Экономический эффект от закона о регулировании градостроительной деятельности ожидается через год - УБА

Киев. 17 января. УНИАН. Экономический эффект от принятия Закона «О регулировании градостроительной деятельности» наступит через год.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН глава Украинской Строительной Ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

По его словам, всех инвесторов, которые планируют заходить на украинский рынок, пугает большая зарегулированность и коррупция.

«Данным законом мы существенно снижаем и зарегулированность, и коррупцию», - сказал Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Он добавил, что окончательная редакция закона не претерпела значительных изменений по сравнению с концепцией и вариантом документа, принятого в первом чтении.

Глава УБА отметил, что закон содержит ряд позиций, которые вступают в силу не сразу. В частности, комплексная экспертиза вводится через три месяца, зонинг - с 1 января 2012 года. При этом через три месяца Кабинет министров должен принять постановление, уточняющее положения закона.

«Вопрос также стоит об утверждении генпланов и зонингов: дали максимальный срок – год. Если через год какая-либо территория не разработает генеральный план и зонинг, ордер на строительство не будет выдаваться. И соответственно, будет четкая ответственность чиновника, который руководит этим процессом», - пояснил он.

По мнению Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, экономический эффект от действия закона можно будет ощутить после того, как закон начнет работать на практике.

«Через год закон вступит в полную силу, и после утверждения генерального плана, зонинга и детальных планов территории появятся инвестпроекты. А свободные площадки должны реализовываться только через конкурсы и аукционы… В моем понимании, закон уже сегодня определенный эффект даст, а через год он будет значительно эффективнее», - сказал он.

При этом, среди негативных моментов документа глава УБА назвал отсрочку в заключительных положениях принятия решений по выделению земельных участков для строительства без проведения сессий местных советов, а также по передаче в бесплатную аренду земли под введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома. Он надеется, что эти вопросы будут доработаны.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».