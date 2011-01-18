“Международная полицейская корпорация общественной безопасности” презентовала программу защиты журналистов

Киев. 18 января. УНИАН. Международная полицейская корпорация общественной безопасности (МПКОБ) презентовала программу защиты профессиональной деятельности журналистов.

Программа этой общественной организации была презентована сегодня в УНИАН председателем наблюдательного совета МПКОБ Константином ТОРОПОМ.

Он отметил, что целью программы является защита журналистов и поддержка связей с представителями власти и местного самоуправления.

В свою очередь, директор Департамента международных отношений МПКОБ Алексей ПЕТРОВ отметил, что Украина в рамках деятельности МПКОБ расширяет сотрудничество с международными организациями в области общественной безопасности.

«Из штаб-квартиры Интерпола получено письмо, которое дает нам возможность организации сотрудничества с украинским бюро Интерпола. Программа сотрудничества будет разработана в ближайшее время для того, чтобы успешно выполнять задания по международной безопасности. В результате международная безопасность получает большую армию наших высококвалифицированных сотрудников и специалистов», - сказал А.ПЕТРОВ.

Кроме того, первый заместитель комиссара МПКОБ в Николаевской области Сергей ТОЛПЕЕВ сообщил, что в этом регионе акцентом работы организации является защита интеллектуальной собственности и профилактика правонарушений в этой области. Проведен мониторинг безопасности дорожного движения в городе Николаеве. Определены наиболее опасные участки дорог, места, которые требуют установки дополнительных светофоров, уточнения разметки и дорожных знаков. По результатам мониторинга подготовлено письмо в адрес начальника областного управления ГАИ.

В свою очередь, комиссар МПКОБ в Одесской области Илья ТИЩЕНКО отметил, что главным направлением работы в этом регионе является создание кинологической службы на базе комиссариата для патрулирования совместно с работниками ОВД Украины общественных мест. Результаты: более 180 совместных выходов на патрулирование с работниками ОВД, выявление нелегальных таксомоторных перевозчиков. По результатам инспекций, проведенных представителями МВД Украины в Одесской области, деятельность комиссариата МПКОБ в области признана лучшей среди других общественных организаций Украины.

***Международная общественная организация «Международная полицейская корпорация общественной безопасности» была основана в конце 2005 года в Киеве с целью возобновления добровольных народных дружин в евроформате.

МПКОБ имеет зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины собственную символику, наименование на украинском и английском языках и собственную форму одежды. На основании зарегистрированного Устава МПКОБ имеет право предоставлять персональные специальные общественные звания своим членам.