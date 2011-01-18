ГлавКРУ инициирует выведение контрольно-ревизионной службы из подведомственности Минфину

Киев. 18 января. УНИАН. Главное контрольно-ревизионное управление намерено инициировать выведение контрольно-ревизионной службы из подведомственности Министерства финансов Украины.

Об этом заявил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ во вторник на пресс-конференции в УНИАН.

«Когда Министерство финансов является объектом контроля, я же не могу быть у него в подчинении», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Кроме того, он также намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой упразднить необходимость согласовывать назначение руководителей территориальных подразделений КРУ с руководством областных и районных администраций.

ГлавКРУ также намерено инициировать норму, согласно которой государственный чиновник, имеющий факты злоупотребления, не должен больше занимать должности в государственной службе.

«Надо ввести очень жесткий регламент, что те чиновники, которые были наказаны за те или иные нарушения, преступления в сфере государственных органов, не имеют права до конца жизни заниматься государственной службой… Мы прекрасно понимаем, что многие структуры, в том числе и криминальные структуры, давно повнедряли своих работников, которые сидят в органах власти…», - сказал П.АНДРЕЕВ.