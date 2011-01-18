ГлавКРУ инициирует проверку Национального банка Украины

Киев. 18 января. УНИАН. Главное контрольно-ревизионное управление инициирует проверку Национального банка Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, ответственность за нарушения, выявленные в национализированных банках, лежит также и на регуляторе.

«Основная вина за то состояние по коммерческим банкам и за то, что все факты нарушения имели место, в первую очередь ложится на Национальный банк, потому что Национальный банк ведет контроль и надзор, и они не выполняли свои функции. Поэтому одним из расследований должна быть деятельность Национального банка», – сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, ГлавКРУ пыталось получить возможность провести проверку Нацбанка, но получали отказ со ссылкой на то, что у контрольно-ревизионной службы на законодательном уровне нет соответствующего доступа.

По данным ГлавКРУ, общий объем финансовых нарушений, выявленных в национализированных «Родовид Банке», «Укргазбанке», банке «Киев» за период 2008-2009 гг., составляет более 26 млрд. грн.