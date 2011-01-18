ПЯТНАДЦАТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2010»

В конце марта негаснущий огонь Прометея, который вдохновляет людей на величественные и благородные дела, вновь озарит торжественное действо в честь победителей и лауреатов общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010». И это будет особая церемония - юбилейная, пятнадцатая.

Для молодого амбициозного проекта, который фактически сразу укрепился в статусе общенационального и удерживает лидерство среди существующих в Украине общественных рейтинговых программ, 15 лет - важный и знаковый рубеж. А юбилейные торжества - весомый повод собраться вместе победителям и лауреатам всех предыдущих лет, нашим верным друзьям и неизменным симпатикам, всем, кто искренне верит в богатейший потенциал нашей нации и светлое будущее своей страны.

Именно эта вера и уверенность в неисчерпаемость в Украине незаурядных, одаренных и сильных духом личностей была главной мотивацией при разработке и дальнейшем развитии проекта «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Все 15 лет наша Программа остается верной своим базовым принципам: через общественное признание достойнейших влиять на национальное сознание, воспроизводить эпоху через личность.

Обычно в это время мы встречаемся с представителями средств массовой информации, информационных агентств, других коммуникационных сетей. Они первыми узнают и придают гласности предварительные и окончательные итоги экспертного опроса, решения Высшего Академического Совета относительно обладателей специальных международных премий и другой важной информации.

Заключительный этап Программы - наиболее интенсивный и насыщенный период в подготовке к главному действу - Торжественной церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010». С октября 2010 началась широкомасштабная работа по творческому и техническому воплощению оригинального сценария юбилейной церемонии, которая пройдет под лозунгом "15 ЛЕТ ПРИЗНАНИЯ. 15 ЛЕТ ПОБЕД. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!".

В торжественной церемонии примут участие беспрецедентное количество самых известных и популярных исполнителей, а к ее подготовке привлечены наиболее креативные специалисты в области режиссуры, постановки и современных технических средств сопровождения таких масштабных мероприятий.

Но в центре внимания Программы были и остаются люди, которые строят новую Украину. Те, в сердцах которых не угасает стремление преодолевать препятствия и подниматься на высокие вершины, те, имена которых уже 15 лет подряд в торжественной обстановке оглашает программа «ЧЕЛОВЕК ГОДА», возводя для них пьедестал общенационального признания.

г. Киев, 18 января 2011

Генеральная дирекция общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА" сообщает средствам массовой информации, что 18 января 2011 г . подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2010 год, и доводит до сведения общественности имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в 2010 году определены лауреатами пятнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010» в 18–ти профессиональных номинациях Программы (полный перечень лауреатов прилагается).

Программа предусматривает присуждение титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

Накануне торжественной церемонии вручения премии пятнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010» члены Высшего Академического Совета Программы путем тайного голосования определят обладателей титула "ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010» (по одному из трех лауреатов в 18-ти номинациях Программы).

Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010» состоится 26 марта 2011 в 15.00 в Национальном дворце искусств «УКРАИНА».

Телевизионная трансляция Торжественной церемонии состоится в эфире Первого Национального телеканала.

Прямую трансляцию в сети Internet обеспечивают компании «ЛАКИ ЛАЙН» и «INTV».

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПЯТНАДЦАТОЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – «2010»

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА

Номинируются руководители облгосадминистраций, которые наиболее эффективно оказывают содействие социально-экономическому развитию региона, весомому наполнению госбюджета, неустанному росту национального валового продукта и благосостояния населения. На звание «Региональный лидер года» могут также претендовать наиболее известные и влиятельные представители общественной, политической, экономической и гуманитарной элиты регионального уровня.

•ЛАРИН Сергей - Глава Кировоградской облгосадминистрации

•МАТВИЙЧУК Эдуард - Глава Одесской облгосадминистрации

•ПАПИЕВ Михаил - Глава Черновицкой облгосадминистрации

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации:

Виктор ЯНУКОВИЧ, Евгений КАРТАШОВ, Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Александр ДОМБРОВСКИЙ.

2. МЭР ГОДА

Номинируются мэры городов, чьи плодотворные усилия во имя экономического развития родного города и благосостояния горожан, сохранения и приумножения исторического и культурного наследия своего края, достижения политической и социальной стабильности, содействия построению института местного самоуправления приобрели широкое признание в самом городе и за его пределами.

•МЕЛЬНИК Сергей - Мэр г. Хмельницкий

•НОВАЦКИЙ Владимир - Мэр г. Южный

•САВЧУК Василий - Мэр г. Белая Церковь

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Иван КУЛИЧЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, Владимир ЧАЙКА, Сергей БРАЙКО, Владимир САЛЬДО, Михаил ДОБКИН.

3. ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА

Номинируются руководители промышленных предприятий базовых областей промышленности Украины (металлургической, химической, нефтегазовой, машиностроительной, автомобилестроительной, авиастроительной, энергетической, трубной, и т.п.) любых форм собственности (государственные, совместные и частные), которые на протяжении 2008 года работали наиболее эффективно и стабильно, чья деятельность была направлена на изготовление конкурентно способной промышленной продукции и чей вклад в национальный валовой продукт - наиболее весомый.

•КОРОЛЕНКО Михаил - Глава правления ОАО «Южный ГОК»

•НЕЧАЕВ Александр - Генеральный директор ГХК «ТИТАН Украины»

•ШАПИРО Илья - Директор ОАО «Днепропетровский трубный завод»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Николай ЯНКОВСКИЙ, Анатолий СОКУРЕНКО, Виталий САЦКИЙ, Евгений ЛАПИН, Дмитрий КИВА, Виктор СУББОТИН

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

Номинируются наиболее квалифицированные и успешные представители предпринимательских и деловых кругов Украины, которые достигли на протяжении 2008 года наиболее весомых успехов и динамики развития в следующих сферах деятельности: руководство и управление многоотраслевыми холдингами и управляющими компаниями, корпоративное управление, транспорт, строительство и производство строительных материалов, телекоммуникации, высокие технологии, производство алкогольных напитков, пива и табачных изделий, и т.п..

•ГЛИМБОВСКИЙ Александр - Глава наблюдательного совета Группы компаний «Альтис-Холдинг»

•ПИЛИПЕНКО Александр - Глава правления Завода железобетонных конструкций им. С.Ковальской

•ЦОЙ Владимир - Президент Украинско-Кипрского СП ООО «МТІ»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Евгений ЧЕРВОНЕНКО, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Сергей ТАРУТА, Николай ТОЛМАЧЕВ, Вадим ГРИБ, Виталий АНТОНОВ

5. МЕНЕДЖЕР ГОДА

Номинируются наиболее квалифицированные и эффективные специалисты по управлению предприятиями и компаниями (руководители, топ-менеджеры), чья профессиональная деятельность в 2010 году наиболее способствовала достижению значительных производственных и социально-экономических показателей, повышению имиджа и деловой репутации их предприятий в следующих сферах деятельности: торговля и дистрибуция , инвестиционный бизнес, производство безалкогольных напитков, пищевая промышленность, медиа и рекламный бизнес, сфера услуг, ремонтный бизнес и сервис, туризм, ресторанный бизнес, фармацевтический бизнес, операции с недвижимостью, консалтинговые услуги и т.д.

•ЕКИМОВ Дмитрий - Основатель и совладелец Группы компаний «SPORT LIFE»

•ПОСТЕЛЬНИКОВ Виктор - Генеральный директор Автомобильной группы «ВИПОС»

•ШМАЕВИЧ Леонид Генеральный директор ЧАО МААК «УРГА»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Олег САЛЬМИН, Борис ЛОЖКИН, Оксана ЕЛМАНОВА, Виталий СКОЦИК

6. ФИНАНСИСТ ГОДА

Номинируются руководители банковских учреждений (в том числе государственных), финансово-промышленных и инвестиционных структур, которые на протяжении 2010 г . своей деятельностью наиболее оказывали содействие становлению и стабилизации кредитно-финансового рынка в Украине.

•БАШКИРОВ Виктор - Глава правления «ПРОМИНВЕСТБАНК»

•КРАСНОВ Грэг - Генеральный директор «ПЛАТИНУМ БАНК»

•НАУМОВ Сергей - Глава правления ЧАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Вадим ГЕТЬМАН, Владимир СТЕЛЬМАХ, Игорь ФРАНЦКЕВИЧ, Александр ДУБИЛЕТ, Борис ТИМОНЬКИН, Вадим ПУШКАРЕВ.

7. ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА

Номинируются руководители (топ-менеджеры) страховых компаний – отечественных и зарубежных, работающих на территории Украины, за высокий профессионализм, ответственность в бизнесе, честное выполнение своих обязательств и успешное воплощение в жизнь наилучших традиций страхования. На соискание премии могут претендовать лидеры страхового рынка при наличии высоких финансовых результатов деятельности, безупречной деловой репутации и работающие прозрачно, исключительно в правовом поле.

•ГАБИДУЛИН Ибрагим - Директор ОАО «Страховой брокер «ДЕДАЛ»

•ЗАВАДА Александр - Президент «Украинская Федерация Страхования»

•ШУКАТКО Андрей - Генеральный директор ЗАО УАСК «АСКА»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Владимир ШЕВЧЕНКО, Юрий ГИШАН, Олег СПИЛКА

8. ЛИДЕР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Номинируются представители малого и среднего бизнеса Украины, в частности - руководители предприятий любых форм собственности, кроме государственной; частные предприниматели и т.д., которые занимают прочные позиции на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг, изготавливают высококачественную и конкурентоспособную продукцию и достигли в 2010 году наиболее значительных успехов в удовлетворении потребностей потребителей.

• ЛЮТИКОВ Владимир - Директор УВП УТОС «КРИМ-ПАК»

• ОСИПОВ Андрей - Генеральный директор ТВК «ЭРГОПАК»

• СТОЛПЕР Михаил -Директор ОАО «КОЛУМБ»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Людмила РУСАЛИНА, Татьяна ТИТАЕВА, Виталий СВИРСКИЙ, Сергей КОНОНОВ, Игорь АНДРОСОВ

9. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ГОДА

Номинируются отечественные торговые (товарные) марки, имя и имидж которых вызывает максимальное доверие в сознании потребителей и является синонимом мирового качества.

•ТМ «COMFY»

•ТМ «MOYO»

•ТМ «ЯТРАНЬ»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: ТМ «МИХАИЛ ВОРОНИН», ТМ «СЛАВУТИЧ», ТМ «САНДОРА», ТМ «ФУРШЕТ», ТМ «КОНТИ»

10. АГРАРИЙ ГОДА

Номинируются руководители фермерских хозяйств, фермерских объединений, аграрных и аграрно-промышленных комплексов или же отдельные лица, которые своим предпринимательским дарованием, умением ориентироваться в рыночном пространстве и эффективным использованием новейших аграрных технологий достигли наиболее весомых результатов.

• БОЙКО Николай - Генеральний директор НП АО «МАСАНДРА»

• КРОХМАЛЬ Андрей - Директор фермерского хозяйства «ЛАДИС»

• МОСТИПАН Александр - Глава ассоциации «НИВА ПЕРЕЯСЛОВЩИНЫ»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Иван СУСЛОВ, Виктор СИЛЕЦКИЙ, Алексей ВАДАТУРСКИЙ, Юрий БОНДАРЧУК, Олег БАХМАТЮК

11. ЖУРНАЛИСТ ГОДА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

Номинируются профессиональные представители электронных средств массовой информации (телевидение и радиовещание) чьи репортажи, авторские программы, неординарные проекты, и т.п. приобрели в 2010 году высочайший рейтинг и общественный резонанс, отличались высоким профессионализмом и актуальностью.

•ДАНИЛЕНКО Татьяна - Телеведущая программы «Час: Підсумки» на 5-м канале

•КУЛИКОВ Андрей - Ведущий программы «Свобода слова» на телеканале «ICTV»

•СОКОЛОВА Оксана - Автор и ведущая программы «Факти тижня», продюсер цикла аналитических программ на телеканала «ICTV»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Александр КОЛОДИЙ, Василий КЛИМЧУК, Анатолий БОРСЮК, Савик ШУСТЕР, Олесь ТЕРЕЩЕНКО, Святослав ЦЕГОЛКО, Наталия МОСЕЙЧУК

12. ГАЗЕТА ГОДА

Номинируются наиболее популярные и авторитетные печатные средства массовой информации, которые имеют стабильно высокое доверие читателей благодаря своей объективности, оперативности, незаангажированности и которые влияют на формирование общественной мысли.

•Газета «ГАЗЕТА ПО-КИЕВСКИ»

•Газета «ИЗВЕСТИЯ в Украине»

•Газета «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: газета «ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ», газета «ДЕНЬ», газета «ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ», газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ»

13. ЖУРНАЛ ГОДА

Номинируются разного тематического направления отечественные журналы, которые стали настоящим ориентиром в общественно-политической, культурной и духовной жизни страны, отличаются неординарным освещением событий и явлений в обществе.

•Журнал «COSMOPOLITAN в Україні»

•Журнал «L’OFFICIEL Ukraine»

•Журнал «ЕВА»

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: журнал «НАТАЛИ», журнал «КОМПАНЬОН», журнал «ФОКУС», журнал «ПРОФИЛЬ»

14. ЮРИСТ ГОДА

Номинируются представители органов юстиции, прокуратуры, адвокатуры, правозащитных общественных организаций, ученые в области юриспруденции, а также независимые юристы, которые вносят весомый вклад в развитие законодательной базы Украины, в охрану Закона и прав человека и при наличии высоких профессиональных результатов, безупречной деловой репутации и прозрачной деятельности исключительно в правовом поле.

•БОНДЫК Валерий - Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины

•ДИДКОВСКИЙ Алексей - Управляющий партнер Юридической компании «АСТЕРС»

•КИВАЛОВ Сергей - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Олег ЛИТВАК, Виктор МЕДВЕДЧУК

15. ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГОДА

Номинируются активнодействующие туроператоры, турагентства и турфирмы, которые играют важную роль на рынке туристических услуг Украины, наиболее активно способствующих развитию культурных и туристических связки со странами мира, имя и имидж которых вызывает максимальное доверие в сознании потребителей и является синонимом качественного обслуживания.

•Компания «MIBS Travel»

•Компания «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ»

•Компания «ЯНА»

16. СПОРТСМЕН ГОДА

Номинируются выдающиеся украинские спортсмены, которые в 2010 году достигли высочайших результатов в любых внутренних, европейских или мировых соревнованиях по разнообразным видам спорта.

•БРИЗГИНА Елизавета - Чемпионка Европы 2010 по легкой атлетике (бег)

•КОНОНОВА Александра - Трехкратная чемпионка параолимпийских игр 2010

по биатлону

•ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ Инна - Чемпионка мира 2010 по гребле на байдарках ( 500 м )

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Лилия ПОДКОПАЕВА, Сергей БУБКА, Андрей ШЕВЧЕНКО, Яна КЛОЧКОВА, Виталий КЛИЧКО, Владимир КЛИЧКО, Наталия ДОБРЫНСКАЯ

17. МЕЦЕНАТ ГОДА

Номинируются личности, отечественные и зарубежные, которые искренне и постоянно опекаются интересами украинского народа, вносят значительный вклад в ускорение демократических процессов в нашем государстве, чья меценатская и благотворительная деятельность приносят ощутимую пользу украинскому обществу.

•ЗАГОРИЙ Владимир - Президент Международного благотворительного фонда «Лига украинских меценатов»

•ОНИЩЕНКО Александр - Основатель международной меценатской организации «TOP UKRAINE»

•ТРОИЦКИЙ Владислав - Основатель и художественный руководитель Центра современного искусства «ДАХ», режиссер фестиваля "ГОГОЛЬFEST"

Среди победителей предыдущих лет в этой номинации: Сергей ТИГИПКО, Григорий СУРКИС, Федор ШПИГ, Вадим РАБИНОВИЧ, Николай ПЕТРЕНКО, Эдуард ПРУТНИК

18. НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА

Номинируются новые яркие лица украинского общества в различных сферах профессиональной деятельности, которые являются олицетворением безупречного профессионального уровня, общественной репутации и активной жизненной позиции нового поколения, чьи выдающиеся научные, технические, творческие и спортивные достижения получили высшего положительного резонанса и признаны общественностью выдающимися.

•ФРАНЧУК Татьяна - Владелица галереи современного искусства «KievFineArt»

•ШИРКО Татьяна - Призер песенного конкурса «Новая волна - 2010»

•ХОСТИКОЕВ Георгий - Актер Киевского академического драматического театра на Подоле, ведущий программы «О звездах» на телеканале «ICTV».

В лауреатском перечня пятнадцатый общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010» представлены 11 регионов Украины (АР Крым, Днепропетровская область, г. Киев, Киевская область, Кировоградская область, Луганская область, Одесская область, Херсонская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черниговская обл. ).

Определены обладатели международных и специальных премий «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010»

4 ноября 2010 состоялось общее собрание членов Высшего Академического Совета общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА». На заседании решено присудить ежегодные международные и специальные премии Высшего Академического Совета общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА" за 2010 год с вручением их во время проведения Торжественной церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2010».

Обладателями международных и специальных премий «Человек года - 2010» определены:

Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН - Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине - международная премия в области дипломатии;

Александр МАЛИНИН - Народный артист России, Народный артист Украины - международная премия в области культуры и искусства;

Анжелика ВАРУМ - популярная эстрадная певица России - международная премия в области культуры и искусства;