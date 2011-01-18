В марте состоится юбилейная церемония награждения победителей программы «Человек года-2010»

Киев. 18 января. УНИАН. В марте состоится пятнадцатая, юбилейная церемония награждения победителей и лауреатов общенациональной программы «Человек года-2010».

Об этом генеральный директор программы «Человек года» Аркадий РАЙЦИН сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Церемония состоится 26 марта 2011 года в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве.

А.РАЙЦИН отметил, она пройдет под лозунгом «15 лет признания. 15 лет побед. 15 лет вместе!». “Пятнадцатилетний путь пройден очень успешно и очень эволюционно”, - сказал он.

А.РАЙЦИН напомнил, что проект почти сразу после своего появления приобрел статус общенационального и удерживает лидерство среди существующих в Украине общественных рейтинговых программ. “15 лет - важный и знаковый рубеж. А юбилейные торжества – весомый повод собраться вместе победителям и лауреатам всех предыдущих лет, нашим верным друзьям и неизменным симпатикам, всем, кто искренне верит в богатейший потенциал нашей нации и светлое будущее своей страны”, - считает руководитель программы.

В торжественной церемонии примет участие беспрецедентное количество очень известных и популярных исполнителей, а к ее подготовке привлечены наиболее креативные специалисты в области режиссуры, постановки и современных технических средств сопровождения таких масштабных мероприятий.

А.РАЙЦИН сообщил, что 18 января 2011 года подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2010 год. Так, в 18-ти профессиональных номинациях программы “Человек года-2010” были определены 54 лауреата. Окончательно победители будут названы в марте на торжественной церемонии. Накануне вручения премии пятнадцатой общенациональной программы «Человек года – 2010» члены Высшего Академического Совета Программы путем тайного голосования определят обладателей титула «Человек года-2010».

На пресс-конференции был презентован список лауреатов общенациональной программы «Человек года-2010».

Так, в номинации “Региональный лидер года” лауреатами определены: председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН, председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК, председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ. В генеральной дирекции напоминают, что среди победителей предыдущих лет в этой номинации был Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В номинации “Городской председатель года” представлены мэр города Хмельницкий Сергей МЕЛЬНИК, городской председатель г. Южное Владимир НОВАЦКИЙ и городской председатель Белой Церкви Василий САВЧУК.

В номинации “Промышленник года” лауреатами стали председатель правления ОАО «Южный ГОК» Михаил КОРОЛЕНКО, генеральный директор ГХК «ТИТАН Украины» Александр НЕЧАЕВ, директор ОАО «Днепропетровский трубный завод» Илья ШАПИРО.

В номинации “Предприниматель года” - председатель наблюдательного совета Группы компаний «Альтис-холдинг» Александр ГЛИМБОВСКИЙ, председатель правления Завода железобетонных конструкций им. С.Ковальской Александр ПИЛИПЕНКО, президент украинско-кипрского совместного предприятия ООО «МТИ» Владимир ЦОЙ.

В номинации “Менеджер года” - учредитель и совладелец Группы компаний «Sport Life» Дмитрий ЕКИМОВ, генеральный директор автомобильной группы «ВИПОС» Виктор ПОСТЕЛЬНИКОВ, генеральный директор ПАО МААК «УРГА» Леонид ШМАЕВИЧ.

В номинации “Финансист года” - председатель правления «Проминвестбанк» Виктор БАШКИРОВ, генеральный директор «Платинум Банк» Грег КРАСНОВ, председатель правления ПАО КБ «Правэкс-банк» Сергей НАУМОВ.

В номинации “Лидер страхового рынка года” - директор ООО «Страховой брокер «ДЕДАЛ» Ибрагим ГАБИДУЛИН, президент «Украинской Федерации Страхования» Александр ЗАВАДА, генеральный директор ЗАО УАСК «АСКА» Андрей ШУКАТКО.

В номинации “Лидер малого и среднего бизнеса” - директор УПП УТОС «Крым-Пак» Владимир ЛЮТИКОВ, генеральный директор ТПК «ЭРГОПАК» Андрей ОСИПОВ, директор ОАО «Колумб» Михаил СТОЛПЕР.

В номинации “Национальная торговая марка года” лауреатами определены ТМ «COMFY», ТМ «MOYO», ТМ «Ятрань».

В номинации “Аграрий года” - генеральный директор НП АО «Массандра» Николай БОЙКО, директор фермерского хозяйства «Ладис» Андрей КРОХМАЛЬ, председатель ассоциации «Нива Переяславщины» Александр МОСТИПАН.

В номинации “Журналист года в области электронных СМИ” – телеведущая программы «Время: итоги» на “5-м канале” Татьяна ДАНИЛЕНКО, ведущий программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Андрей КУЛИКОВ, автор и ведущая программы «Факты недели», продюсер цикла аналитических программ на телеканале ICTV Оксана СОКОЛОВА.

В номинации “Газета года” - газета «Газета по-киевски», газета «Известия в Украине», газета «Экономические известия».

В номинации “Журнал года” - журнал «COSMOPOLITAN в Украине», журнал L’OFFICIEL Ukraine, журнал «ЕВА».

В номинации “Юрист года” - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины Валерий БОНДИК, управляющий партнер юридической компании «Астерс» Алексей ДИДКОВСКИЙ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины Сергей КИВАЛОВ.

В номинации “Туристическая компания года” - компания «MIBS Travel», компания «Феерия странствий», компания «ЯНА».

В номинации “Спортсмен года” - чемпионка Европы 2010 года по легкой атлетике (бег) Елизавета БРЫЗГИНА, трехкратная чемпионка паралимпийских игр 2010 г. по биатлону Александра КОНОНОВА, чемпионка мира 2010 г. по гребле на байдарках (500 м) Инна ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ.

В номинации “Меценат года” - президент Международного благотворительного фонда «Лига украинских меценатов» Владимир ЗАГОРИЙ, основатель международной меценатской организации TOP UKRAINE Александр ОНИЩЕНКО, основатель и художественный руководитель Центра современного искусства «ДАХ», режиссер фестиваля «ГОГОЛЬFEST» Владислав ТРОИЦКИЙ.

В номинации “Новая генерация года” - владелица галереи современного искусства KievFineArt Татьяна ФРАНЧУК, призер песенного конкурса «Новая волна-2010» Татьяна ШИРКО, актер Киевского академического драматического театра на Подоле, ведущий программы «О звездах» на телеканале ICTV Георгий ХОСТИКОЕВ.

Также на пресс-конференции были объявлены обладатели международных и специальных премий программы «Человек года-2010».

Члены Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» решили присудить Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Украине Зине КАЛАЙ-КЛАЙТМАН “Международную премию в области дипломатии”.

Народному артисту России и Украины Александру МАЛИНИНУ, популярной российской эстрадной певице Анжелике ВАРУМ и народному артисту России Сергею ЗАХАРОВУ присуждена “Международная премия в области культуры и искусства”.

Кроме того, дирекция программы «Человек года» приняла решение отметить народную артистку Украины Татьяну ЦИМБАЛ специальным отличием за многолетний труд и выдающиеся заслуги в области телевидения.

В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «Человек года-2010» принимают участие более 730 экспертов, делегированных 184 организациями, учреждениями, заведениями, ассоциациями, союзами, фондами и средствами массовой информации.