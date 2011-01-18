Киев. 18 января. УНИАН. Компания «DіaWest» планирует в 2011 году увеличить продажи компьютеров на 15-20%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления компании «DіaWest – Компьютерный мир» Анатолий БАЛЮК.

«В прошлом году было реализовано более 21 тыс. компьютеров нашей сборки. Количество продаж выросло на 43%. На 2011 год также планы по росту в районе 15-20%», – сказал он.

По словам А.БАЛЮКА, в 2010 году компания открывала новые магазины, брала в управление новые площади, закрывала неэффективно работающие магазины. Однако в целом по сравнению с предыдущим годом объем площадей компании вырос.

«Планируем, что до конца года будет до 70 магазинов. Мы остаемся самой большей сетью», – отметил А.БАЛЮК. По его прогнозам, оборот компании в 2011 году вырастет на 30%.

Справка УНИАН. Компания «DіaWest» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной техникой.

По состоянию на сентябрь 2009 года в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest – Компьютерный мир» входило 60 салонов-магазинов, 9 из которых были расположены в Киеве.