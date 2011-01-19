Отныне финансирование автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche возможно с авансовым платежом от 15%

Отныне Porsche Finance Group снижает минимальный авансовый платеж на финансирование в лизинг и кредит до 15%.

«Такой шаг стал возможным благодаря вступлению с 1 января в силу нового Налогового кодекса, который намного улучшает налогообложение операций с автомобилями, которые уже были в употреблении. Для кредиторов значительно снизился риск дальней реализации объектов финансирования, и мы сразу же даём нашим клиентам ощутить эти преимущества»,- прокомментировал такое стратегическое решение директор ООО «Порше Лизинг Украина» Йозеф Граф.

„Конечно, мы даем нашим клиентам с высокой платежеспособностью воспользоваться возможностью купить автомобиль с 15% авансовым платежом. В случае ограниченной платежеспособности или высоких инвестиций, авансовый платеж будет больше»,- продолжил Йозеф Граф.

Предложения по финансированию от Porsche Finance Group* можно получить у каждого официального дилера Volkswagen, Audi и Porsche на всей территории Украины.

О компании

Porsche Finance Group* представлена в Украине компаниями Порше Лизинг и Порше Мобилити. Они являются собственностью австрийского «Порше Банка», который в свою очередь принадлежит к «Порше Холдинг». В Украине компании Porsche Finance Group* предоставляют услуги финансового, оперативного лизинга и продаж в в кредит автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche как для юридических, так и для физических лиц и принадлежат сей час к лидерам рынка финансирования автомобилей.

Наши контакты:

Porsche Finance Group*

ООО «Порше Лизинг Украина»

ООО «Порше Мобилити»

ул. Коллекторная, 1

02660 Киев, Украина

Tel.: +380 / 44 / 4986601

Fax: +380 / 44 / 4986602

Генеральный

директор: Йозеф Граф

(josef.graf@porscheleasing.com.ua)

Директор

По продажам: Анастасия Стеклова

(anastasiya.steklova@porscheleasing.com.ua)

Исполнительный

директор: Ілья Сойкис

(ilya.soykis@porscheleasing.com.ua)

Пресс-офис: Олеся Козарюк

(olessja.kosarjuk@porscheleasing.com.ua)

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