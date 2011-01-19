Крымский реском СПУ и организация «Авдет» призывают жителей автономии не участвовать в акциях оппозиции 20-22 января

Киев. 19 января. УНИАН. Крымский республиканский комитет Социалистической партии Украины и татарская общественная организация «Авдет» призывают жителей автономии не участвовать в акциях оппозиции 20-22 января.

Соответствующие заявления были озвучены региональным представителями рескома СПУ и общественной организации на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как заявил первый секретарь рескома СПУ Владимир СМИРНОВ, акции по случаю годовщины образования Автономной Республики Крым 20января и Дня Соборности Украины 22 января, направлены на дестабилизацию политической ситуации и межнационального согласия на полуострове. При этом В.СМИРНОВ отметил, что организаторами акции выступает региональное представительство партии «Батьківщина» и Меджлис крымско-татарского народа во главе с Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ. По мнению В.СМИРНОВА, таким образом некоторые «известные» и влиятельные на полуострове народные депутаты от БЮТ пытаются с помощью политики защитить собственные земельные интересы.

В свою очередь, глава Симферопольского регионального отделения «Авдет» Дилявер РЕШИТОВ озвучил заявление представителей крымских «полян протеста», в котором общественная организация также призывает крымчан не принимать участие в акции. В заявлении, в частности отмечается, что бывшие власти полуострова умышленно изобрели ярлык «самозахват» для т.н. «полян протеста», чтобы представить участников мирных акций как экстремистов и нарушителей земельного законодательства. При этом, отмечается в заявлении, прежняя власть использовала земельный вопрос в целях эскалации межнациональной напряженности, дезинформируя татар и славян в вопросах распределения земли.

«Мы призываем крымчан проявить выдержку и спокойствие и отказаться от участия в митингах и демонстрациях под лозунгами недоверия к новой власти», - отметил Д.РЕШИТОВ.