24 и 25 января в Киеве Ивано-Франковский академический театр покажет два спектакля по произведениям Марии Матиос

Киев. 19 января. УНИАН. 24 и 25 января Ивано-Франковский областной академический театр имени Ивана Франко покажет в Киеве спектакли «Солодка Даруся» и «Нация» по одноименным произведениям писательницы Марии МАТИОС.

Об этом режиссер-постановщик спектаклей, художественный руководитель Ивано-Франковского областного академического театра Ростислав ДЕРЖИПИЛЬСКИЙ и сама М.МАТИОС сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Р.ДЕРЖИПИЛЬСКОГО, впервые “Солодка Даруся” была показана в 2008 году в Ивано-Франковске и пользовалась большим успехом у зрителей.

После этого театр гастролировал с этим спектаклем на нескольких фестивалях в разных городах Украины, в частности на “Гогольfest” в Киеве. Также в 2009 году “Солодка Даруся” была показана на сцене киевского “Молодого театра”, нынешний визит в Киев является уже третьим и стал возможным благодаря финансовой поддержке Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По словам Р.ДЕРЖИПИЛЬСКОГО, спектакль “Нация” стал определенным продолжением творческой линии театра. Спектакль состоит из четырех новелл, рассказывающих о сложной истории освободительной борьбы в Западной Украине. Сценарий основан на реальных фактах. Как отметил режиссер, сквозным образом спектакля является кукла-мотанка – давний оберег, посредник между живыми и мертвыми и еще не рожденными.

В свою очередь, М.МАТИОС высказала мнение, что «Солодка Даруся» и «Нация» до сих пор являются актуальными.

“Я никогда не думала, что книга “Нация” может быть такой актуальной на 20-м году украинской независимости”, – сказала автор романов М.МАТИОС.

По ее словам, также и “Солодка Даруся” является отражением нынешних событий.

Киевляне смогут посмотреть спектакли на сцене национального театра имени Ивана Франко.