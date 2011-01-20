Руководитель благотворительного фонда обвиняет Минздрав в злоупотреблениях в сфере лечения онкобольных детей

Киев. 20 января. УНИАН. Президент благотворительного фонда «Помощь онкобольным детям» Валентина МАРКЕВИЧ обвинила Министерство здравоохранения Украины в злоупотреблениях в сфере лечения онкобольных детей.

На пресс-конференции в УНИАН она заявила, что вне очереди были пролечены сотрудники Министерства здравоохранения. «Мы обратились по этому поводу в Генпрокуратуру и она дала ответ, о том, что трое сотрудников ведомства было пролечено вне очереди. В результате этого умерли 5 детей со списка, так и не дождавшись лечения за рубежом», - отметила В.МАРКЕВИЧ, подчеркнув, что на сегодня Генеральная прокуратура «назначила дополнительную комиссию по исследованию причин гибели пятерых детей, которые находились в списках, и взаимосвязи с членами комиссии».

По словам В.МАРКЕВИЧ, в Украине действует программа лечения наших граждан за рубежом, которую финансирует государство. «Минздрав Украины за 2009-2010 года получил на это около 63 млн. гривен. Члены комиссии Минздрава определяют, кто может поехать лечиться за рубеж, кто нет», - сказала В.МАРКЕВИЧ.

Она отметила, что люди, которым вне очереди оплачивали лечение за рубежом, получали на это разрешение за неделю, иногда и за три дня, в то же время смертельно больные дети ждали своей очереди по несколько лет. «Их уже нет в живых. А родители получили лишь компенсацию за свои потраченные (на лечение детей) деньги. Я обвиняю Минздрав в смерти этих детей, и буду инициировать, чтобы родители, которые не дождались этого лечения обращались в Европейский суд за защитой своих прав. Они имеют на это полное право», - отметила В.МАРКЕВИЧ.