ВЕЧЕРА ФРАНЦУЗСКОГО КИНО – НЕДЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Инвестиционно-финансовая группа «ТАС» и компания «Артхаус Трафик» представляют:

27 января в 19:00 в кинотеатре «Украина» открываются «ВЕЧЕРА ФРАНЦУЗСКОГО КИНО». Ежегодный фестиваль, проходящий уже шестой раз, откроется живой музыкой, цветами и воздушными шарами и как всегда представит публике подборку лучших фильмов Франции последнего сезона.

В этом году в первый день фестиваля состоится премьера фильма «Заверенная копия» с Жюльет Бинош в главной роли; главную мужскую роль в фильме исполнил известный оперный певец Уильям Шиммел.

«Заверенная копия» - новый фильм живого классика Аббаса Киаростами и первая картина иранского режиссера, снятая им за пределами родины. Картина номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и получила «Серебряную пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль

«Однажды я услышал, как Жюльет Бинош отвечала на вопрос журналистов, хочет ли она сниматься в Голливуде. «Я хочу сниматься в фильмах Аббаса Киаростами», — ответила она, а я запомнил» Аббас Киаростами

После «Заверенной копии» в рамках фестиваля, который проходит при поддержке инвестиционно-финансовой группы «ТАС», будут показаны:

- трогательная драма Франсуа Озона «Убежище»,

- фантастический фильм «Последний романтик планеты земля» с Матье Амальриком в главной роли,

- треш-хоррор-комедия «Резина» Квентина Дюпье ,

- новый фильм от главного романтика Франции Кристофа Оноре «Моя девочка не хочет».

Дополнительная информация - http://www.arthousetraffic.com/films/FrEves_2011/index.html

Официальный кофе фестиваля - CARTE NOIRE

Партнер проекта – Французский культурный центр

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