Свертывание демократических свобод в Украине ставит под угрозу ее евроинтеграционный курс - эксперты

Киев. 21 января. УНИАН. Свертывание демократических свобод, целенаправленные и политически мотивированные криминальные преследования в Украине ставят под угрозу ее последующий евроинтеграционный курс.

Об этом идет речь в заявлении, озвученном сегодня на пресс-конференции в УНИАН представителями общественных организаций, которые входят в Общественный экспертный совет при украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Обнародовав заявление, председатель совета Олег РЫБАЧУК отметил, что “хотя внутриполитические проблемы в стране не достигли того уровня, который позволил бы европейцам перейти на язык ультиматумов, определенные угрозы, возникающие уже сейчас, заставляют акцентировать внимание на возможных негативных последствиях для основных направлений евроинтеграционного курса Украины”.

В частности, авторы заявления отмечают, что “сомнения в ЕС относительно готовности Украины соответствовать европейским демократическим ценностям могут осложнить процесс переговоров о подписании Соглашения об ассоциации". По их убеждению, ЕС может затронуть вопрос о пересмотре договоренностей, которые были достигнуты ранее в сфере юстиции, свободы и внутренней политики. Также это может привести к «нежеланию идти на уступки и компромиссы в сложных вопросах, в частности в части зоны свободной торговли».

В то же время эксперты допускают, что Украина рискует потерять шанс на получение безвизового режима с ЕС в обозримой перспективе.

"Прецедент ДАНИЛИШИНА, - отметил член совета Александр СУШКО, - является первым фактом предоставления гражданину Украины политического убежища в ЕС за последние 8 лет, и он переводит Украину в категорию стран, граждане которых по внутриполитическим причинам имеют легитимное право претендовать на статус политических беженцев". "Такой факт хоть и не является критическим, но говорит о тенденциях, которые могут существенно заморозить движение Украины к получению безвизового режима с ЕС, поскольку статус страны-поставщика политических беженцев считается в ЕС несовместимым с безвизовым режимом”, - сказал он.

Вместе с тем, эксперты в своем заявлении отмечают, что из-за событий, которые наблюдаются сейчас в Украине, объемы и формат предоставления ей помощи в последующей финансовой перспективе ЕС могут измениться. "Объемы уменьшатся, а формат бюджетной поддержки как основного инструмента предоставления помощи национального компонента будет заменен форматом проектов международной технической помощи. Это значительно снизит эффективность такой помощи", - отмечают авторы документа.

При этом они напоминают, что на сегодняшний день в рамках Национального компонента Европейского инструмента соседства и партнерства за 2007-2013 годы Украине предусматривается предоставить 964 млн. евро, из которых около 75%, - это средства на программы бюджетной поддержки.

Также эксперты выражают мнение, что "при существующих условиях функционирования органов власти не стоит рассчитывать на полноценное выполнение Повестки дня Ассоциации, плана действий по визовой либерализации и Соглашения об ассоциации с ЕС".

"Украинское правительство имеет серьезные проблемы с организацией выполнения таких комплексных обязательств и на системном уровне, и на уровне отдельных центральных органов исполнительной власти. В частности, необходимо обратить внимание на отсутствие эффективного централизованного механизма координации, а именно правительственного органа, имеющего полномочия и возможность комплексно оценивать риски для европейской интеграции и предотвращать их, в т.ч. в сфере свободы, юстиции и безопасности и в других сферах", - говорится в заявлении.