Внедрение энергосберегающих технологий не привело к снижению стоимости коммунальных услуг – исследование

Киев. 24 января. УНИАН. Внедрение энергосберегающих технологий не привело к снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Такие выводы по результатам проекта “Лучшие практики энергосбережения на местном уровне” были озвучены сегодня в ходе презентации проекта на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не нашли ни единого случая, когда внедрение таких проектов в каком-либо городе привело к снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг», - сказал председатель правления Центра общественной экспертизы Любомир ЧЕРНИЙ.

По его словам, внедрение энергосберегающих технологий может привести к экономии расходов и энергоресурсов.

«Даже небольшие капиталовложения могут привести к достаточно существенному сокращению расходов. Проблема состоит в том, что местные органы власти, как и специалисты местных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, часто не знакомы с новыми технологиями, которые используются», - сказал предправления Центра общественной экспертизы.

Л.ЧЕРНИЙ отметил, что низкокалорийное топливо (опилки, щепа, торфобрикеты) можно использовать в централизованных теплосетях, отказываясь от угля и газа, и очень существенно экономить.

По данным Центра общественной экспертизы, стоимость среднего малого проекта по энергосбережению в сельской местности составляет 25-50 тыс. грн. Внедрение таких проектов позволяет в среднем сэкономить 25 тыс. грн. в год.

При этом окупаемость таких энергосберегающих технологий, как гелиосистемы, установка котлов, работающих на альтернативных видах топлива (торфобрикеты, отходы древесины), составляет 0,5-2 года.

Вместе с тем, средняя стоимость более крупных энергосберегающих проектов в централизованных городских сетях составляет 3-8 млн. грн., окупаемость – 2-6 лет. К примеру, по результатам внедрения такого проекта в Днепропетровской области общая экономия за первый год составила 9 млн. грн.

«Речь идет о том, что в централизованных сетях при внедрении элементарных мер можно достичь достаточно ощутимой экономии», - сказал Л.ЧЕРНИЙ.

Руководитель организации отметил, что желание улучшить экологические показатели, снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг или повысить их качество не является основным стимулом для внедрения энергосберегающих проектов.

«Преимущественно органы местной власти смотрят на возможность сэкономить определенные расходы из местного бюджета, прежде всего на содержание бюджетных заведений, то есть не для граждан, или снизить уровень дотирования местных предприятий жилищно-коммунального хозяйства», - уточнил он.

При этом в большинстве случаев исполнители проектов не пытаются просчитать экологический и экономический эффекты от их реализации.

Л.ЧЕРНИЙ отметил, что инициаторами проектов чаще всего выступают предприятия ЖКХ частной формы собственности, а технологии, которые применяются в проектах, в большинстве своем иностранные.

Источниками финансирования таких проектов являются государственный и местные бюджеты, реже – частные инвестиции, единичны случаи использования кредитных средств. Л.ЧЕРНИЙ добавил, что для реализации проектов недостаточно используются средства международной технической помощи и международных финансовых организаций.

В свою очередь руководитель социологических проектов Центра общественной экспертизы Наталия ХОДЬКО отметила, что более активно энергосберегающие проекты внедряются на западе и юго-западе страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Волынской областях. При этом 85% проектов реализуются в городах (централизованные системы теплообеспечения, водоснабжения, водоотвода, уличного освещения), 15% - в сельской местности (отдельные объекты – школы, детсады, амбулатории).

«Основная сфера, где внедряется энергосбережение, где достигается наибольший экономический эффект, - городские системы предоставления жилищно-коммунальных услуг», - сказала она.

В частности, в сфере теплоснабжения реализуется 76% проектов, обеспечения горячей водой – 40%, водоснабжения и водоотвода - около 20%, освещения улиц – 10%.

По мнению Н.ХОДЬКО, среди энергосберегающих технологий перспективными и наиболее эффективными для Украины являются когенерация (комбинированное производство тепловой и электрической энергии), гелиоколлекторы (использование солнечной энергии), тепловые насосы, установка теплоутилизаторов.

Исполнительный директор Фонда «Восточная Европа» Виктор ЛЯХ сообщил, что проект “Лучшие практики энергосбережения на местном уровне” осуществлялся при поддержке Фонда «Восточная Европа» на средства, предоставленные посольством Швейцарии в Украине, посольством Королевства Норвегия в Украине, Агентством США по международному развитию и при содействии Министерства по вопросам ЖКХ Украины.

Проект длился 8 месяцев в 18 регионах Украины и содержит 168 проектов в сфере энергосбережения.

В.ЛЯХ отметил, что проект будет презентован в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также опубликован на интернет-ресурсах.