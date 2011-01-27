Возобновление президентской формы правления усиливает риски для политической стабильности в Украине - эксперты

Киев. 27 января. УНИАН. Эксперты считают, что возобновление президентской формы правления в Украине и построение моноцентрической модели власти изменили и усилили характер рисков, которые влияют на стабильность ситуации в государстве.

Такие выводы по результатам экспертного опроса обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана КОНОНЧУК.

"Серьезным риском остаются коррупционные отношения. Очевидно, что рентный характер управления, попытки представителей бизнеса выжать из государства как можно больше ресурсов побуждает их к сохранению коррупционного характера отношений в обществе, которые переходят и на бизнес-сектор - на малый и средний бизнес, и на структуры государственного управления", - сказала С.КОНОНЧУК.

По ее словам, вторым значительным риском для политической стабильности являются непрозрачные процедуры принятия политических решений. "Около 96% экспертов отметили, что государственные решения принимаются в интересах тех, кто и принимает решение. Очень высоким остается уровень непубличного влияния на процесс принятия решений. Поэтому очень сложно представителям бизнеса, в частности, иностранным инвесторам, которые хотели бы работать в Украине, предугадать, в каком направлении будет двигаться содержание политических решений, чего ожидать от нашего государства", - объяснила она.

В частности, С.КОНОНЧУК привела пример подготовки и принятия в Верховной Раде Налогового кодекса. "Трижды вносились разные проекты Налогового кодекса, доступ к ознакомлению с проектами был очень усложнен, не выполнялись процедуры, предусмотренные для рассмотрения таких законопроектов. Уровень доступа общественности к обсуждению проектов решений государства остается неудовлетворительным", - констатировала эксперт.

"Еще 54% респондентов отметили, что все решения, которые предлагаются властью, не проходят надлежащего уровня экспертной оценки. В целом наш вывод относительно прохождения процедур принятия государственных решений заключается в том, что представители государства, органов власти в недостаточной мере используют потенциал совещательной демократии, которая могла бы стать предохранителем в ситуации появления новых политических субъектов из общественного сектора, как в случае с Налоговым кодексом, когда власть довела ситуацию до того, что создала политический субъект из общественной среды (предпринимателей)", - отметила С.КОНОНЧУК.

По ее словам, результаты опроса также свидетельствуют о росте внутриэлитной конкуренции за влияние на принятие решений. "Если посмотреть, кто выступает заказчиком большинства политических решений, то видно, что роль центров влияния в подготовке решений на себя взяли Администрация Президента (так считают 79% наших экспертов) и ближайшие советники Президента (так утверждают 83% опрошенных)", - сообщила С.КОНОНЧУК.

В то же время, по ее словам, значимым остается влияние непубличных кругов на принятие решений. "Около 83% экспертов утверждают, что влияние непубличной среды в ходе формулировки идеологии решений остается очень высоким. Следовательно, очевидно, что мы сталкиваемся с явлением внутриэлитной конкуренции, которая имеет тенденции к усилению противостояния. Соответственно, конкуренция за роль наследника государственного ресурса будет повышаться и в дальнейшем. Теоретически можно допустить, что борьба между элитами за овладение ресурсом высокого политического и экономического сорта будет очень мощной", - предположила С.КОНОНЧУК.

"Прежде чем говорить о достижении политической стабильности, стоило бы работать над тем, чтобы избегать таких механизмов и таких структурных ситуаций", - сказала она.

***Украинский независимый центр политических исследований проводил экспертный опрос "Как повлияла реинсталяция президентской формы правления на состояние политической стабильности?" с 18 по 22 января. Участие в опросе приняли 24 эксперта.