Киев. 27 января, УНИАН. Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, в большом зале Киевского дома ученых состоится мемориальный вечер.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Еврейского форума Украины Аркадий МОНАСТЫРСКИЙ.

По его словам, вечер, в котором примут участие представители Администрации Президента Украины, секретариата Кабинета Министров и депутаты Верховной Рады Украины, организован Еврейским форумом, Еврейским фондам Украины и Международным правозащитным движением «Мир без нацизма» в рамках Всеукраинской акции «Шесть миллионов сердец».

Он сообщил, что в адрес мемориального вечера поступили приветствия премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, а также главы Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

А.МОНАСТЫРСКИЙ отметил, что «особое внимание на вечере будет оказано живым свидетелям трагедии еврейского народа: бывшим узникам гетто и нацистских концлагерей, праведникам мира и детям войны». Сегодня также мемориальные вечера и конференции пройдут во всех областных центрах Украины и Автономной Республике Крым. Завершится мемориальный вечер в Киеве концертом лауреата международных конкурсов струнного квартета «Гармония» из Черновцов со специальной программой «Музыка евреев мира», посвященной памяти жертв Холокоста.

Советник президента Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Андрей ГАДЖАМАНА сообщил, что данное движение создано в июне 2010 года. Он сообщил, что сегодня в рамках проведения Международного дня памяти жертв Холокоста, Представительство Российской Федерации в ООН, МПД "Мир без нацизма" и Американский форум русскоязычного еврейства проводят в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке круглый стол «Мир без нацизма – глобальная задача человечества на современном этапе и 65-летие Нюрнбергского процесса». А.ГАДЖАМАН процитировал приветствие президента МПД «Мир без нацизма» Бориса ШПИГЕЛЯ участникам круглого стола, который подчеркнул: «Мы выступаем за создание международной системы структурного противодействия неонацизму и радикальному национализму, попыткам обеления преступлений нацистов и их пособников». По его словам, главными приоритетами организации является мониторинг и профилактика возникновения и распространения нацистских идей и действий; налаживание взаимодействия с национальными, европейскими, международными правоохранительными и судебными структурами для пресечения любых проявлений неонацизма, расизма и ксенофобии, в том числе героизации нацистов, нацистских преступников и их пособников, отрицания Холокоста; сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, международными организациями, парламентами, общественными объединениями по контролю над процессом денацификации в государствах - членах ООН; увековечение памяти жертв Второй мировой войны и Холокоста, героев Сопротивления и воинов-освободителей.

Председатель ВОО «Правозащитная организация «Общая Цель» Руслан БОРТНИК подчеркнул, что они обратились к министру внутренних дел Украины и в Государственную судебную администрацию с призывом обнародовать государственную статистику борьбы с ксенофобией за 2010 год. По информации организации, количество только зафиксированных преступлений на почве антисемитизма и ксенофобии растет, и по итогам 2009 г. составило не менее 35-40 случаев, 2010 года – 70 случаев. Р.БОРТНИК подчеркнул, что уровень толерантности, по данным Института социологии НАН Украины, с 1994 по 2010 г. по отношению к русским снизился в 2 раза (с 80% до 45%), к евреям – в 3 раза (с 11% до 33%), к крымским татарам – в 2 раза (с 9% до 4%), к ромам – в 5 раз (с 11% до 2%). По его словам, вместе с тем по официальной информации, полученной из МВД Украины и Государственной судебной администрации о количестве возбужденных и рассмотренных дел за совершение преступлений о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст. 161 Уголовного кодекса Украины), за 2009 год МВД зарегистрировало лишь 4 уголовных дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины. При этом, по данным Государственной судебной администрации Украины, за весь год ни одного дела не было передано в суд.

Р.БОРТНИК подчеркнул, что за преступления, совершенные в предыдущие годы, был вынесен приговор аж по одному делу, еще одно дело находится на стадии рассмотрения, а в судах также рассматривалось одно дело предыдущих лет по ст. 161 против трех граждан Украины. «В результате, только один из них был осужден за разжигание расовой и национальной розни (и то отделался условным сроком)», - добавил он. По его словам, «на фоне приведенной официальной статистики и информации о многочисленных фактах проявления ксенофобии, антисемитизма и разжигания национальной вражды, любые заявления или заверения руководства правоохранительных и судебных органов о «борьбе» с позорными явлениями выглядят откровенной ложью». Р.БОРТНИК подчеркнул, что даже явно антисемитские и ксенофобские случаи правоохранительные органы часто квалифицировали как «хулиганство», или вообще не рассматривали.