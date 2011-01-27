Почетный президент “Жилстроя” называет полезным для Александровской больницы строительство многоэтажки вплотную к ее корпусам

Киев. 27 января. УНИАН. Почетный президент строительной компании “Жилстрой” Иван КУРОВСКИЙ называет полезным для Александровской больницы строительство 17-этажного жилого дома на ее территории вплотную к операционным корпусам.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

Почетный президент “Жилстроя” заявил, что “все процедуры отведения земельного участка были проведены в соответствии с законодательством”. В качестве примера И.КУРОВСКИЙ добавил, что 21 декабря 2006 года по этому вопросу были проведены общественные слушания.

Отдельно руководитель “Жилстроя” заявил, что строительство многоэтажки на склоне над больницей не только не является угрозой для нее, а наоборот - является полезной для дальнейшего успешного функционирования медицинского учреждения. “Я заявляю, что, напротив, больница избавится на долгие годы от опасности оползней”, – убеждает И.КУРОВСКИЙ.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, он не смог объяснить суть нововыявленных обстоятельств, на основании которых в декабре прошлого года Высший хозяйственный суд Украины отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы. “Если суд признал, что они нововыявлены, значит, они нововыявлены”, – отметил И.КУРОВСКИЙ.

Он также заявил, что против строительства выступают люди, которые “имеют собственный сугубо меркантильный интерес”. По словам руководителя “Жилстроя”, эти люди требовали выделения им в доме, который планируется построить, квартир или помещений под офисы в обмен на согласие на строительство. Вместе с тем И.КУРОВСКИЙ, несмотря на просьбу журналистов, отказался назвать фамилии этих лиц.

Кроме того, И.КУРОВСКИЙ рассказал, что в 2007 и 2008 годах Киевская санэпидемстанция вместе с представителям Министерства здравоохранения проводили проверки почвы на территории застройки и не выявили возбудителей инфекционных болезней, о чем неоднократно предупреждали специалисты и представители общественности. “При исследовании ... возбудители сибирской язвы не выявлены”, – зачитал И.КУРОВСКИЙ выдержку из заключения Киевской СЭС от 26 декабря 2007 года.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Жилстрой” земли площадью 0,06 га на территории Александровской (Октябрьской) больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. Во время конфликта происходили многочисленные столкновения активистов - защитников больницы и представителей застройщика.

В ходе подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца на территории больницы 226 деревьев.

Впоследствии столичная мэрия выдала распоряжение о прекращении строительства.

В декабре 2010 года Высший хозсуд отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы, которое раннее считалось не подлежащим обжалованию. Основанием для этого стало письмо Министерства культуры, которым это ведомство подтверждает согласие Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА на строительство.

В то же время 19 января 2011 года заслуженный врач Украины, профессор, директор Института дерматокосметологии доктор медицинских наук Ольга БОГОМОЛЕЦ назвала строительство многоэтажки на территории Александровской больницы опасным.

«Высший хозяйственный суд отменил собственное решение на основании документов, якобы нововыявленных. Но опять-таки, есть доказательства того, что эти документы, во-первых, не являются нововыявленными, и, во-вторых, они не дают разрешения строить дом на территории Александровской больницы. Нововыявленным документом является старое письмо Министерства культуры, в котором идет речь о другом адресе и в котором Министерство культуры утверждает, что там нет культурных памятников и они не возражают против строительства», - уточнила О.БОГОМОЛЕЦ.

Она отметила, что если на запланированной площадке вблизи больницы будет построено здание, то Александровская больница не сможет работать. «Планируется построить 17-этажное здание (не учитывая 4 или 5 уровней подземного паркинга) в 7 метрах от двух операционных корпусов. Согласно нашему законодательству, по стандартам, по нормам, по требованиям санэпидемстанции, расстояние от жилого дома до корпуса больницы должно быть, по крайней мере, 30 метров…», - объяснила она.