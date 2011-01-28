Киев. 28 января. УНИАН. Профсоюз работников атомной промышленности (Атомпрофсоюз) заявляет об угрозе отключения от газо- и электроснабжения предприятий Зоны отчуждения за долги в размере 3,5 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель ЦК Атомпрофсоюза Николай ТЕТЕРИН.

По его словам, на сегодняшний день долг предприятий зоны перед «Киевоблгазом» составляет 3 млн. грн., перед «Киевоблэнерго» - 0,5 млн. грн.

Н.ТЕТЕРИН отметил, что данная задолженность возникла в декабре 2010 года из-за недофинансирования чернобыльских программ из Государственного бюджета в размере 4,1 млн. грн.

С.ТЕТЕРИН сообщил, что в течение прошлой и текущей недели энергоснабжающие предприятия уже обратились в Администрацию Зоны отчуждения с предупреждениями о намерении прекратить подачу газа на котельную Чернобыля, а также электроэнергии на объекты зоны, в том числе и промышленные.

Представитель ЦК Атомпрофсоюза отметил, что прекращение подачи газа на котельную приведет к необходимости приостановки работ на объектах зоны до весны 2011 г.

«Наши работники работают по вахтовому методу и на время работы живут в Чернобыле. Отключение газа через неделю после того, как закончится резервное топливо на котельной, оставит город без горячей воды. Из систем отопления придется слить воду, а работников предприятия придется эвакуировать. Последствия будут катастрофическими: мы просто не сможем начать работать раньше весны», - сказал Н.ТЕТЕРИН.

При этом он отметил, что погашение задолженности, возникшей в декабре 2010 г., невозможно решить в рамках бюджетного финансирования в связи с закрытием бюджетного года-2010. Поэтому данный вопрос требует урегулирования на уровне специального постановления правительства.

«От имени работников предприятий Зоны отчуждения я обращаюсь к премьер-министру с настоятельной просьбой решить эту проблему в срочном порядке, иначе работы в Зоне отчуждения будут приостановлены. А мы сейчас, кроме выполнения регламентных задач, задействованы в реализации международных проектов. Стыдно будет перед Большой восьмеркой», - сказал Н.ТЕТЕРИН.

При этом он отметил, что в самом МЧС, которое сегодня осуществляет управление предприятиями зоны, ситуацию с возможным отключением предприятий зоны за долги «упрощают».

«Оно (министерство) ситуацию как бы сказать упрощает. На уровне министров (МЧС и Минэнергоугля - УНИАН) есть пока устная договоренность, что Чернобыльскую зону отключать пока не будут. Но долги остаются, и долг мы этот выплатить не сможем в ближайшее время», - отметил представитель профсоюза.