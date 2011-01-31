Инвестиционно-финансовая группа «ТАС» и компания «Артхаус Трафик» представляют:

Вчера, 27 января в кинотеатре «Украина» стартовал фестиваль «ВЕЧЕРА ФРАНЦУЗСКОГО КИНО».

Открытие проекта прошло в настоящей французской атмосфере - живой джаз парижских улочек, воздушные шары, вкус кофе и французского вина порадовали зрителей перед премьерным показом. Фильм-открытие фестиваля – «Заверенная копия» - новая картина живого классика Аббаса Киаростами и первая лента иранского режиссера, снятая им за пределами родины. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и получил «Серебряную пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль (Жюльет Бинош), но он никогда не будет показан на родине режиссера, как и многие другие его фильмы.

Билеты на премьерный показ картины были раскуплены за несколько дней до старта «Вечеров Французского Кино». Впрочем, и на другие сеансы этого фильма в рамках фестиваля, билетов почти не осталось.

Как сказала Атташе по делам сотрудничетва в аудио-визуальном секторе Посольства Франции в Украине Эммануель Фосийон - "Вечера Французского кино" стали уже хорошей традицией, каждый год в программу отбираются фильмы ведущих французских режиссеров, снятые в разных жанрах. А романтическое открытие фестиваля этого года напомнило зрителям о том главном, что есть в кинематографе. Даже плакат фестиваля - девочка, выпускающая мыльные пузыри в ночное небо - это волшебство, добрая магия кино, которая согреет в зимние дни".

В этом году для «Вечеров...», которые проводятся "Артхаус Трафик" совместно с инвестиционно-финансовой группой "ТАС", была собрана наиболее разнообразная и звездная программа, в которой кроме фильма «Заверенная копия» представлены:

- «Убежище» - фильм Франсуа Озона - самого молодого представителя французской «новой волны».

- «Резина» - треш-хоррор-комедия Квентина Дюпье. Фильм специально для ценителей жесткого артхауса и черного юмора в стиле "помидоров-убийц". Оммаж B-movie семидесятых и классике Вима Вендерса.

- «Последний романтик планеты Земля» - фантастическая драма-катастрофа с Матье Амальриком в главной роли.

- «Моя девочка не хочет» - классическая французская драма от главного романтика Франции Кристофа Оноре («Парижская история», «Все песни только о любви»). В ролях Луи Гаррель и Кьяра Мастрояни.

Все фильмы программы после окончания фестиваля выйдут в украинский прокат.

Дополнительная информация - http://www.arthousetraffic.com/films/FrEves_2011/index.html

Официальный кофе фестиваля - CARTE NOIRE

Партнер проекта – Французский культурный центр

Медиа-партнеры – 5 канал, «Просто Радио», ТОП-10, «Український тиждень», top10.ua, korrespondent.net, kino-teatr.ua

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

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