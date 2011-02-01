Киев. 1 февраля. УНИАН. В Луганске в марте состоится второй Антифашистский форум Украины.

Об этом сопредседатели Антифашистского форума: народный депутат Украины Олег ЦАРЕВ (фракция Партии регионов) и председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Ориентировочно 25 марта мы планируем провести второй Антифашистский форум Украины в Луганской области. И темой форума станет расизм, ксенофобия и неонацизм в современной Украине", - сказал В.ГОЛЕНКО.

По его словам, в форуме примут участие представители Всемирной ветеранской федерации, а также делегации из Польши, Германии, России и Израиля.

"На форуме планируется принять обращение к парламентам и правительствам с призывом осудить ультранационалистические организации за политику культивирования неонационалистической идеологии, за героизацию коллаборационистов", - сообщил В.ГОЛЕНКО.

"Мы сейчас работаем, и на форуме озвучим списки украинских политиков, причастных к героизации коллаборационистов. Этот список будет направлен в посольства стран Евросоюза с просьбой закрыть им въезд в Европейский Союз", - добавил он.

В свою очередь, О.ЦАРЕВ отметил, что в настоящее время готовится к изданию сборник цитат украинских националистов.

"Мы намерены выпустить сборник цитат украинских ультранационалистов с начала ХХ века и включая сегодняшние дни. И презентовать его на Антифашистском форуме в марте, который мы проведем в Луганске", - сообщил депутат.