Депутат-«регионал» Царев просит ГПУ отреагировать на призывы ультранационалистов к свержению законной власти

Киев. 1 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины Олег ЦАРЕВ (фракция Партии регионов) обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести объективную и всестороннюю проверку высказываний представителей радикальных националистических организаций, которые направлены на разжигание этнической вражды между гражданами восточной и западной частей Украины и открыто пропагандируют пособников нацистов.

Об этом О.ЦАРЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я уже направил запрос на имя Виктора ПШОНКИ, в котором указываю на высказывания публичных людей, в которых звучат призывы к вооруженному восстанию и свержению законной власти в Украине. Я прошу Генеральную прокуратуру провести объективную и всестороннюю проверку", - сказал О.ЦАРЕВ.

В частности, сказал О.ЦАРЕВ, в своем депутатском обращении он приводит высказывания лидера УНА-УНСО Юрия ШУХЕВИЧА на вече во Львове по случаю Дня Соборности Украины, где он "публично призывал к возврату всех этнических земель, которые, по его мнению, являются украинскими".

Кроме того, О.ЦАРЕВ просит изучить высказывания депутата Львовского горсовета Юрия МИХАЛЬЧИШИНА, опубликованные на сайте газеты "Факты и комментарии", с призывами к свержению законной власти и расколу Украины на западную и восточную части, а также аналогичные высказывания секретаря Львовского городского совета Василия ПАВЛЮКА и депутата Львовского облсовета Ирины ФАРИОН.

В свою очередь, председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО добавил, что такие заявления являются осознанными политическими провокациями, направленными на дестабилизацию политической ситуации в Украине.

"Когда говорится о революции под знаменами Степана Бандеры - эта, конечно же, агрессивная, мягко говоря, риторика, граничит с нарушением законодательства Украины. И здесь уже - предмет правоохранительных органов - проанализировать эти заявления. Цель этих заявлений - взорвать социальный мир в стране и препятствовать реформам, которые начаты Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ", - считает В.ГОЛЕНКО.