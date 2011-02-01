Киев. 1 февраля. УНИАН. Украинские производители предлагают заменять химические удобрения биопрепаратами, поскольку такая альтернатива позволяет не загрязнять окружающую среду и сельхозпродукцию.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор ООО СХП «Нива» (ТМ Biona), производящего пробиотические препараты, Артур КАРГАНЯН.

По его словам, применение биопрепаратов не только экологически, но и экономически выгодно. В частности, такие препараты не вызывают привыкания и стоят на порядок дешевле химических аналогов, не уступая им по эффективности.

«Используя биопрепараты вместо агрохимии, сельхозпредприятие не только добивается увеличения объемов продукции, но и способно намного дороже продать ее, сертифицировав как экологически чистую», – отметил А.КАРГАНЯН.

По его словам, в Канаде, Америке и Евросоюзе давно обратили внимание на эту проблему. Особенно ощутимой она стала после запрета в ряде стран применения традиционных антибиотиков, используемых в качестве стимуляторов роста в животноводстве. Однако в Украине такие химические антибиотики по-прежнему используют. По словам А.КАРГАНЯНА, альтернативой кормовым антибиотикам должны стать пробиотики – препараты на основе полезных для животных бактерий, которые противостоят патогенным бактериям в организме и обеспечивают восстановление нормальной микрофлоры в кишечнике. В частности, использование различных пробиотиков позволяет увеличивать усвояемость корма животными на 12-15%, а прирост живой массы – до 15% и пр.

Как отметил А.КАРГАНЯН, по мнению специалистов, экологически безопасные и эффективные пробиотики в скором времени могут заменить антибиотики в животноводстве, однако быстрее всего биопрепараты заменят агрохимию в растениеводстве, ведь химические удобрения загрязняют землю пестицидами, нитратами, тяжелыми металлами и пр.

По данным руководителя отдела общего земледелия, химизации и мелиорации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолия РУДЮКА, в последние годы минудобрения в Украине используют все меньше, однако не из-за перехода на экологические продукты, а в связи с нехваткой средств. В частности, если в 1998 году на 1 га приходилось около 164 кг удобрений, то сейчас – около 49 кг. При этом он отметил, что сборы зерновых в Украине даже с уменьшением использования минеральных удобрений не снижаются.

В свою очередь, А.КАРГАНЯН добавил, что в последние 10 лет спрос на экологическую пищу удвоился и, по прогнозам, рынок экологически чистой продукции к 2020 году может достичь оборота в 200-500 млрд. долл. в год. К примеру, потребность в экологически чистых продуктах во Франции удовлетворена лишь на 36-40%, в Германии – еще меньше. По его мнению, в Украине также сельское хозяйство, базирующееся на бережном отношении к природе, становится все более актуальным.