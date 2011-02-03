ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА- 2010»

В номинации «МЭР ГОДА»

МЕЛЬНИК Сергей (45 лет) Хмельницкий городской голова

"Заслуженный экономист Украины" (за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в 2007 г.), Награды: Орден равноапостольного князя Владимира Великого ІІІ степени (за заслуги в возрождении духовности Украины, август в 2006 г.), Орден "За заслуги" ІІІ степени (за весомый личный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, Указ Президента Украины №1003/2009 от 3 декабря в 2009 г.)

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2010 году - по итогам рейтингового исследования "ТОП-100. Лучшие города и регионы Украины" Хмельницкий занял первое место по совокупности показателей социально-экономического развития во всеукраинском рейтинге среди городов с населением от 100 до 500 тыс. человек; завершено строительство и открыт городской противотуберкулезный диспансер с поликлиникой на 150 посещений в смену и дневным стационаром на 35 коек (общая стоимость проекта составила 14,4 млн. грн.); введен в эксплуатацию 100 квартирный жилой дом для работников гуманитарной сферы; в городе введено в эксплуатацию 167 тыс. кв. м. жилья; сдана в эксплуатацию первая очередь спортивного комплекса Хмельницкой ДЮСШ №3; создана детская школа изобразительного и декоративно-прикладного искусства; открыт филиал детской школы искусств с хореографическим отделением; построен скейт-парк для молодежи города; открыты два новых спортивных клуба в новостройках города; открыт первый в Украине музей-студия фотоискусства; открыт музей спортивной славы города; капитально отремонтированы парки и скверы города, 11% городских дорог; тарифы на жилищно-коммунальные платежи удалось удержать на уровне самых низких в Украине; повторное избрание городским головой.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели - Жизненными принципами, которые помогают достигать поставленной цели, являются: конкретные дела, действия, поступки, реальные результаты своего труда, конструктивные предложения, толерантное отношение к оппонентам; к людям отношусь так, как хочу, чтобы они относились ко мне.

Жизненный девиз: «С верой в Бога и с Богом в сердце».

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха - Ощущение ответственности перед собственной совестью.

Кем Вы мечтали стать в детстве? - В детстве мечтал стать летчиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? - Мечта построить настоящий дворец спорта в нашем городе с большим игровым полем, с трибунами для зрителей.

Быть сегодня успешным – это…быть образованным, результативным в работе.

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15? - 15 лет работаю в местном самоуправлении.

Носите ли Вы какой-нибудь талисман, и если «да», то какой? - Иконку.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном? - Господи, дай сил и терпения.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля», что именно Вы бы изменили в своей жизни? - Думаю, что ничего не стал бы менять, разве что больше внимания уделил бы изучению иностранных языков.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Думаю, что счастье все-таки не в деньгах, но когда их (денег) нет, трудно в это поверить.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...сделаю следующий шаг.

Кому в этой жизни Вы завидуете? - Виртуозам игры на скрипке, мне кажется, что я так никогда не смог бы…

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? - Доверчивость.

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем? - Утром, идя на работу.

В каком возрасте Вы впервые влюбились? - В 15 лет.

Есть ли у Вас любимая книга? Если «да», то какая? -Ильф и Петров "Двенадцать стульев".

Ваш любимый афоризм? - «Изучайте матчасть (материальную часть)!»

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? - С Королевым Сергеем Павловичем.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Провел бы судебную реформу, добившись настоящей независимости судов.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? - Самым главным своим достижением считаю то, что я вырастил сына. Относительно наибольшей ошибки… надеюсь, она уже в прошлом.

Что принесло лично Вам первое десятилетие XXI века? - Победу города Хмельницкого во Всеукраинском конкурсе "Населенный пункт наилучшего благоустройства и общественного порядка"(1-е место) в 2008 году.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? - Работа на приусадебном участке, в саду, на пасеке.

НОВАЦКИЙ Владимир (52 года) Южненский городской голова

Кандидат экономических наук, доцент; Почетная грамота Верховной Рады Украины, Почетная грамота Кабинета Министров Украины.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2010 году - Победа на выборах Южненского городского головы, как знак доверия жителей к моей работе предыдущего периода.

«Формула успеха»: постоянная вера и уверенность в успех.

«Жизненный девиз»: ставь недостижимые цели, чтоб достичь высоких целей.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха - Семья, постоянная вера и поддержка жены.

Кем Вы мечтали стать в детстве? - Ранний период – военным (вспоминая детство, помнится, как делали проводы в армию, какой это был праздник в нашем селе) Более взрослым мечтал быть архитектором, хотя рисовать не умею)))) А в юности всегда мечтал быть спортсменом и связать свою жизнь со спортом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая?- Хотел бы в отдаленном будущем всегда ассоциироваться у жителей города Южного с высокими результатами деятельности на протяжении долгих лет.

Быть сегодня успешным – это… Иметь крепкую семью, здоровых детей, заниматься любимым делом, которое приносит результат, и чувствовать, что люди, которые тебя окружают, счастливы.

Какое событие в Вашей жизни связано с цифрой 15? - У моей жены День рождения 15 мая.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счастливые? - Верю в счастливые числа. Счастливое число для меня «11», вот даже сейчас вопрос о любимом числе находится под номером «11». Много жизненных событий связано с этим числом. Так, например, инаугурация на пост городского головы состоялась 11-го числа 11-го месяца в 11.00, только год был 2010.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном? - Перед важными событиями обязательно читаю молитвы. Также, когда меня тревожат определенные мысли утром, вечером или ночью, я постоянно переключаюсь в мыслях на футбол и думаю о том, где, кто, когда, как играл))) и это всегда мне помогает.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Залог счастья, наверное, семейное благополучие, но я не буду отрицать, что деньги являются одной из составляющих семейного счастья и благополучия.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... найду общий язык»

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? - Высокая эмоциональность.

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем? - Столько же, как и все нормальне люди))) и обязательно перед встречами с аудиторией города.

В каком возрасте Вы впервые влюбились? - В 7 лет.

Есть ли у Вас любимая книга? Если «да», то какая? - «Собачье сердце» М. Булгакова

Ваш любимый афоризм? - «Мало знать себе цену – нужно еще пользоваться спросом»

(М. Жванецкий)

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? – С Уинстоном Черчиллем.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Усовершенствовал бы систему подготовки и распределения кадров в органах государственного управления, от чего зависит эффективность и результативность управления государством.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Достижение: постоянное доверие людей в колективах, в которых мне приходилось работать, на мой взгляд, откровенные и искренние отношения скрепляют не только семью, но и коллектив, в котором работаешь, без доверия невозможно достигнуть високих результатов.

Ошибка: в свое время до конца не выучил английский язык.

Что принесло лично Вам первое десятилетие XXI века? - Много перемен: новые должности и интересную работу, победы на местных выборах.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? - Спорт – люблю как сам играть, так и смотреть различные соревнования. Регулярно хожу на все матчи баскетбольних, волейбольных, гандбольных и других команд нашего города.

САВЧУК Василий (51 год) Городской голова г. Белая Церковь

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2010 году - Победа на выборах 31 октября 2010 года! Мои земляки доверили мне во второй раз руководство городом, избрав городским головою Белой Церкви.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели - Делать людям добро, оно всегда возвращается сторицей.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха - Святой Василий

Кем Вы мечтали стать в детстве? - Мельником (Мой дед был мельником и всегда был белым от муки)

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? - Мечтаю о кругосветном путешествии.

Быть сегодня успешным – это…быть образованным.

Какое событие в Вашей жизни связано с цифрой 15? – 15 вгуста 1981 года я начал свою трудовую деятельность после окончания исторического факультета Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном? - Не успеваю ни утром, ни вечером что-то сказать себе.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы бы изменили в своей жизни? (Принимаются все позиции – от специальности до размера одежды) - Увеличил бы количество детей (минимум четверо)

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? - Счастлив в своими детьми (двое сыновей)

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю все, чтобы Белая Церковь стала одним из лучших городов Украины.

Кому в этой жизни Вы завидуете? - Тем, кто имеет много свободного времени.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? - Доброта

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем? - Один раз во время бритья утром

В каком возрасте Вы впервые влюбились? - В первом классе

Есть ли у Вас любимая книга? Если «да», то какая? - «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»

Ваш любимый афоризм? - Per aspera, ad astra (Через тернии к звездам)

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? – С Гаем Юлием Цезарем.

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь? - Разработал бы и реализовал программу строительства спортивных сооружений по Украине.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Достижение – должность городского головы;

Самая большая ошибка - должность городского головы;

Что принесло лично Вам первое десятилетие XXI века? - Восхождение на Эльбрус.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? – Путешествие.